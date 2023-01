Come capire se la farina è andata a male in pochi passi: fai attenzione, se noti questo non puoi più mangiarla!

Come capire in pochi passi se la farina è andata a male - proiezionidiborsa.it

Nella tua dispensa probabilmente non manca mai un pacco di farina. Puoi usarla in davvero tantissimi modi diversi quando cucini. Eppure se la stai conservando da tanto tempo e in modo non adeguato devi fare attenzione: potrebbe essere andata a male!

Come capire se la farina è andata a male in pochi passi? Rispondiamo a questa domanda. Prima di tutto, accertati di averla conservata adeguatamente. Questo vuol dire che la farina deve trovarsi in un contenitore chiuso ermeticamente e posto in un luogo asciutto e fresco.

Meglio ancora metterla in frigorifero. Al suo interno può conservarsi addirittura per 1 anno intero di tempo. Se non hai seguito queste disposizioni o semplicemente il pacco di farina è aperto da molto tempo, allora potrebbe essere andata a male. Come accertartene? Scopriamolo.

La data di scadenza non è tutto!

Potresti essere portato a pensare che la data di scadenza indichi il giorno a partire dal quale la farina non può più essere consumata. Questo non è sempre vero. Infatti, la farina potrebbe essere ancora buona dopo la data di scadenza. Sarebbe quindi un peccato buttarla.

Dunque, per capire se possa essere ancora mangiata segui le indicazioni che ti daremo.

Come capire se la farina è andata a male in pochi passi

Il modo migliore per capire se la farina sia andata a male è odorarla. Se puzza di stantio allora ti conviene evitare di usarla in cucina. Attenzione anche a verificare se sia entrata in contatto con dell’acqua. In quel caso potrebbe essersi formata della muffa al suo interno.

Accertati anche che non siano presenti insetti come le camole che talvolta infestano la farina. Infine, presta attenzione al suo colore. Se oltre ad avere un odore strano ti appare scolorita è assolutamente certo che la farina non sia più buona. Cosa dovresti fare dunque? Invece di buttarla ti consigliamo dei modi per riutilizzarla ed evitare anche il più piccolo degli sprechi.

2 modi per riutilizzare la farina scaduta

Puoi riciclare la farina scaduta spargendola nel tuo giardino per allontanare le formiche. In questo modo non si avvicineranno più alle tue piante.

Un altro modo per riutilizzarla è mischiarla a sale e aceto. Otterrai una pasta pulente ottima per lucidare l’argenteria e tutti gli oggetti in acciaio e in rame.

