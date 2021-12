Immancabile su ogni tavola e accompagnatore d’eccellenza di ogni pasto che si rispetti, il vino allieta il cuore e il palato.

C’è chi lo preferisce bianco e chi rosso, in base ai pasti e non solo ai gusti.

In ogni caso, sappiamo tutti che la regola principale schiera i bianchi con il pesce e i rossi con la carne, ma non è tutto. Infatti, non possiamo neppure sottovalutare le stagioni, laddove il rosso si predilige durante il freddo inverno, mentre il bianco nelle afose giornate estive.

Avvicinandoci alle feste di Natale, ci siamo chiesti quale vino avremmo potuto accostare ai nostri piatti principali.

Si inizia con una flûte di prosecco insieme ad un antipasto di fagottini al salmone e si prosegue con un calice di rosso. Ma quale vino possiamo scegliere per stupire gli ospiti senza spendere necessariamente un patrimonio? Noi abbiamo un’idea, scopriamola subito.

Per la cena della vigilia ecco i vini rossi più azzeccati a meno di 13 euro

Facendo una ricerca sulle migliori bottiglie di rosso provenienti da tutto il Mondo, la nostra attenzione si è focalizzata su alcune in particolare.

Sentiamo sempre parlare di vini francesi e italiani, considerati i migliori a livello internazionale e apprezzati da tutte le Nazioni.

Stavolta, però, ci concentreremo su qualcosa di diverso dai nostri classici vini nostrani o dei nostri cugini francesi. Andremo dall’altra parte del globo (purtroppo, solo con l’immaginazione) per gustare dei deliziosi e inaspettati calici di rosso.

Stiamo parlando dei vini argentini e cileni, famosi in America e in Canada, ma ormai diffusi un po’ dovunque.

Vediamone alcuni che possiamo acquistare online o trovare in qualche enoteca della nostra città, magari anche da regalare ad amici e parenti intenditori.

Cileni e argentini

Per la cena della vigilia ecco i vini rossi più azzeccati a meno di 13 euro, cominciamo con due cileni.

Il primo vino è un Pinot Nero, il Dos Almas Gran Reserva Casablanca del 2018, con uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Il suo costo parte dai 10 euro e normalmente non supera i 13.

Il secondo vino è un Cabernet Sauvignon, il Concha y Toro Casillero del Diablo del 2019, al costo di circa 9 euro, addirittura inferiore al precedente.

Passiamo agli sfidanti argentini, che stanno letteralmente spopolando. Iniziamo con l’Alamos Merlot del 2018, il cui prezzo si aggira tra i 10 e i 13 euro, molto apprezzato soprattutto negli Stati Uniti.

Proseguiamo e concludiamo con un altro Cabernet Sauvignon del 2019, il Bodega Alta Vista, ad un costo variabile tra gli 11 e i 13 euro.

Per scoprire il Mondo non serve per forza prendere un aereo, basta andare in enoteca.

