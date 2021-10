Le feste si avvicinano ed ecco che si comincia a pensare a cosa preparare. Non parliamo già di Natale, ma delle imminenti feste di Halloween e di Ognissanti.

Tipica festa americana, Halloween si è diffuso ovunque e da diversi anni si festeggia anche in Italia.

Se però siamo soliti passare la notte del 31 con gli amici, vestiti e truccati in modo “orribile”, il giorno di Ognissanti le cose cambiano. Difatti, si usa mangiare in famiglia e preparare un buon pranzo da trascorrere tutti insieme.

A parte i classici piatti tipici di ogni Regione d’Italia, potremmo pensare ad un antipasto originale, semplice e buonissimo. Qualcosa di fresco e che non necessita di cottura. I nostri esperti hanno un’idea a base di salmone, vediamo di cosa si tratta e cosa ne penseranno i nostri Lettori.

Sembrano i classici involtini, ma questi fagottini al salmone sono l’antipasto che tutti adoreranno

Conosciamo tutti i rotoli di salmone ripieni di formaggio spalmabile e ottimi soprattutto in estate. Oggi proporremo qualcosa di simile ma con alcuni ingredienti che daranno un tocco di gusto ad una portata che è ormai un classico.

Ecco tutto ciò di cui avremo bisogno:

300 grammi di salmone affumicato a fette;

200 grammi di ricotta;

100 grammi di uva passa;

50 grammi circa di pomodorini pachino;

qualche foglia di rucola;

qualche stuzzicadenti.

Il procedimento è semplicissimo e ci richiederà 10 minuti contati (e nemmeno). Stendiamo le fette di salmone e riempiamole di ricotta, aggiungiamo un po’ di uvetta e qualche foglia di rucola. Nel frattempo tagliamo i pomodorini pachino in due parti uguali. Arrotoliamo il salmone e chiudiamo ogni fetta con mezzo pomodorino ed uno stuzzicadenti.

Presentazione e accompagnamento

Voilà, sembrano i classici involtini, ma questi fagottini al salmone sono l’antipasto che tutti adoreranno e che ci metterà l’acquolina in bocca.

Semplicissimi e veramente veloci da fare, pensiamo adesso a gustarli con un giusto accompagnamento.

Si tratta pur sempre di pesce, quindi potremmo scegliere del vino bianco. Tuttavia, riteniamo che per un risultato da dieci e lode dovremmo bere un calice di delizioso prosecco.

Le bollicine sono il top per l’antipasto o l’aperitivo, magari seguite da un buon bianco locale.

Possiamo sfruttare questa ricetta in tantissime occasioni e in tantissimi periodi dell’anno, dai mesi più caldi a quelli più freddi. Che sia estate o inverno, ai fagottini al salmone non si può dire mai di no.