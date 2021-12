Fare il bucato rientra tra le faccende domestiche, attività che tutti dobbiamo svolgere nelle nostre case.

I bianchi con i bianchi, gli scuri con i loro omonimi ed ecco che potremo assicurare ai nostri capi un lavaggio perfetto senza possibili intoppi. Infatti, sappiamo bene che bisogna rispettare la regola dei colori per evitare di fare danni e ritrovarci un armadio simile ad un arcobaleno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, in passato abbiamo precisato che in alcuni e specifici casi è possibile lavare chiari e scuri insieme senza rischiare alcunché. Infatti, basta rispettare due semplici accorgimenti: la temperatura non troppo alta e l’“età” dei nostri panni. Se sono già abbastanza datati e li abbiamo puliti tante volte, è difficile che scoloriscano all’ennesimo lavaggio.

D’altra parte, fare il bucato non serve solo a pulire e profumare abiti e asciugamani, ma anche ad igienizzarli. Siamo sicuri che basti utilizzare un buon disinfettante e non serva anche qualcos’altro?

Ma quale additivo igienizzante, è questo il modo inaspettato per disinfettare vestiti e asciugamani

È importante usare prodotti ad hoc per ogni esigenza, ma spesso potrebbe non bastare.

L’epoca della pandemia che purtroppo stiamo ancora vivendo, ci ha portati ad una sempre maggiore attenzione alla pulizia. A questo proposito, Noi della Redazione abbiamo scoperto che per un’igiene profonda non dobbiamo dimenticare di… stirare. Beh, proprio così, quella cosa che tanti detestano e che tanti altri amano, ma che in certi casi è davvero fondamentale.

Gli esperti sostengono che i nuovi modelli di ferro da stiro con caldaia siano molto utili per igienizzare, grazie alle elevatissime temperature che possono raggiungere. Si parla di 300 o addirittura 400 gradi ed è proprio il getto a vapore ad uccidere batteri e germi annidati tra i tessuti.

Cosa fare se non abbiamo tempo

Ma quale additivo igienizzante, è questo il modo inaspettato per disinfettare vestiti e asciugamani e averli sempre pulitissimi. Ma cosa possiamo fare se non abbiamo tempo?

Esiste ancora il mito del ferro da stiro come quell’aggeggio che ci ruba tempo e pazienza. Oggi vogliamo sfatare questa vecchia diceria e suggerire un metodo incredibilmente facile e veloce per una stiratura perfetta. Basterà mettere un foglio di alluminio tra l’asse da stiro e l’indumento da stirare, in modo che il calore si distribuisca uniformemente sul nostro abito. D’altra parte, i nuovi modelli a cui abbiamo già fatto riferimento sono ultra semplici ed efficaci, dovremo semplicemente leggere le istruzioni e lasciarci guidare.

Indumenti perfettamente stirati e igienizzanti, non potevamo chiedere di meglio.

Approfondimento

Nessuno immagina che un semplice foglio di alluminio possa farci risparmiare tempo e denaro se lo usiamo in questo modo.