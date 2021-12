Mancano pochi giorni alla festa dell’Immacolata ed è ora di organizzare il menu per il pranzo. In un precedente articolo avevamo dato un piccolo suggerimento per l’antipasto al posto del solito tris fumé. Ci riferivamo alle palline di salmone ricoperte di granella di pistacchi, un manicaretto semplice e molto invitante. Questa volta, invece, ci occuperemo della portata successiva, nonché la principale: il primo.

Normalmente, ci sono due piatti che non mancano mai durante le feste natalizie, i cannelloni e la pasta al forno. Amati in tutta Italia e imitati dal resto del Mondo, questi due manicaretti sono l’orgoglio della cucina nostrana e ci rendono fieri delle nostre origini. Tuttavia, siamo stufi di mangiare ogni anno le stesse cose ed ecco perché i nostri esperti di cucina hanno avuto una brillante idea. Perché non preparare qualcosa di buonissimo, ma anche semplice e salutare? Vediamo subito cosa hanno in mente.

Per il pranzo dell’Immacolata non cannelloni e pasta al forno, ma questo squisito piatto alleato dell’intestino

Questa volta il primo piatto non vedrà protagonista la classica pasta, ma delle squisite crepes. E non le solite che tutti conosciamo, ma di grano saraceno con carciofi e besciamella e cotte al forno.

Buonissime e veloci da realizzare, sono anche ottime fonti di benessere per la salute dell’intestino. Difatti, sia il grano saraceno che i carciofi apportano un ottimo quantitativo di fibre, che favorisce il corretto transito intestinale.

Vediamo adesso come preparare questa deliziosa ricetta per un pranzo da urlo.

Per le crepes ci serviranno:

200 grammi di farina di grano saraceno;

300 ml di latte, anche senza lattosio;

3 uova;

20 grammi di burro fuso.

un pizzico di sale.

Per il condimento avremo bisogno di:

7 carciofi;

100 ml di brodo vegetale;

200 ml di besciamella;

1/3 di cipolla;

50 grammi di parmigiano grattugiato;

olio q.b.

Procedimento per le crepes

Per il pranzo dell’Immacolata non cannelloni e pasta al forno, ma questo squisito piatto alleato dell’intestino, ecco come procedere e iniziamo dalle crepes. Prendiamo una ciotola e versiamo al suo interno la farina, il sale, le uova e il burro fuso. Mescoliamo energicamente e aggiungiamo il latte a poco a poco, fino ad ottenere un composto omogeneo, che lasceremo riposare per una trentina di minuti.

Trascorso il tempo necessario, prendiamo una padella, ungiamola con un filo d’olio e versiamo un mestolo del nostro composto. Dopo pochissimi minuti, giriamola dall’altro lato, finché noteremo che è cotta da entrambe le parti. Continuiamo così sino alla fine.

Mettiamo le crepes da parte, coperte da un panno, e occupiamoci del condimento.

Procedimento per il condimento

Innanzitutto, mettiamo da parte giusto un po’ di besciamella e parmigiano perché ci serviranno quando inforneremo. Prepariamo il brodo vegetale e mentre cuoce, puliamo attentamente i carciofi e tagliamoli a pezzetti. Nel frattempo, facciamo rosolare la ½ cipolla e uniamo i carciofi e il brodo vegetale, circa 2-3 mestoli. Quando saranno pronti, mettiamoli in un mixer insieme al parmigiano e alla besciamella e tritiamo tutto insieme. A questo punto, prendiamo le nostre crepes e riempiamole con il condimento.

Dopo averle farcite, adagiamole su una teglia, cospargiamole di besciamella e parmigiano e inforniamo a 160 gradi per circa 25 minuti. Serviamo ed ecco che avremo preparato un primo a dir poco strepitoso.