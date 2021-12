Il Natale sta per arrivare, ma è ancora un po’ lontano da noi. E nonostante in molti si stiano già preparando e stiano organizzando la cena del 24 e il pranzo del 25, dobbiamo pensare prima alle feste più vicine. Infatti, tra soli due giorni festeggeremo l’Immacolata, che darà il via al periodo natalizio ricco di gioia e allegria. E, per rendere omaggio a questa giornata così importante, non dovremmo prendere sottogamba il menù. Infatti, organizzare un piccolo pranzo con la nostra famiglia sarebbe l’ideale. E, per farlo in grande stile, dovremmo avere i piatti giusti.

La ricetta deliziosa per occhi e palato che spopolerà come non mai per l’Immacolata lasciando gli ospiti di stucco

Ci sono diversi piatti che potremmo realizzare per rendere questo giorno speciale e indimenticabile. Ma uno dei più importanti è certamente l’antipasto. Aprire il pasto con un colpo di scena, infatti, renderà l’atmosfera piacevole per tutti. E quindi vogliamo consigliare di preparare la pasta sfoglia a forma di albero di Natale. Infatti, questa è la ricetta deliziosa per occhi e palato che spopolerà come non mai per l’Immacolata lasciando gli ospiti di stucco. Per realizzarla, avremo bisogno di:

1 rotolo di pasta sfoglia;

2 tuorli d’uovo;

semi di girasole;

1 confezione di stracchino;

1 confezione di prosciutto crudo;

pomodori.

E ora vediamo cosa dobbiamo fare con esattezza per dar vita al nostro albero di Natale su tavola.

I passaggi che servono per realizzarla

Per prima cosa occupiamoci della pasta sfoglia. Srotoliamola con attenzione su un piano da lavoro, così da essere comodi per lavorarci su. Ora, dividiamola in lunghezza in 3 parti e in larghezza in 2, facendo attenzione che siano uguali. Dividiamo i quadrati che abbiamo ottenuto e tracciamo una linea su ognuno di essi per formare due piccoli triangoli. Su ogni quadrato, poi, stendiamo un po’ di stracchino, del prosciutto crudo e un quadratino di pomodoro. Arrotoliamo ogni triangolo con gli ingredienti appena posti, creando circa 12 piccoli cornetti che andranno a formare la figura dell’albero di Natale. Sistemiamoli quindi per realizzare la forma dell’albero, con 4 alla base, 3 sopra e poi 2 e 1.

Avremo un avanzo di due cornettini che potremo sistemare ai lati per abbellire il tutto. Spennelliamo il nostro albero con il tuorlo d’uovo e spargiamo qualche seme di girasole. Ora mettiamo in forno riscaldato a 180°C e lasciamo cuocere fino a che non vedremo la pasta dorata e croccante.

