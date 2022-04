Quando la mattina ci svegliamo, tra le prime cose che facciamo c’è quella di guardarci allo specchio del bagno. Ciò che più ci colpisce è l’aspetto del viso in generale e degli occhi in particolare. Se abbiamo dormito male, ecco presentarsi occhiaie e pelle spenta. Appena dopo lo sguardo si posa sui nostri capelli. Oltre ad essere spettinati, possiamo verificare lo stato della loro salute.

Per un’alimentazione sbagliata o per l’inquinamento i capelli potrebbero risultare meno belli del solito. Anche shampoo aggressivi o la temperatura alta del phon e della piastra potrebbero danneggiarli. I nostri capelli fanno da cornice al nostro volto e prendercene cura è importante. Ci sono diversi trattamenti in commercio, ma si possono provare anche dei rimedi naturali fai da te. La natura, infatti, oltre a fornirci tanti prodotti per l’alimentazione, viene incontro anche al mondo della cosmesi. Sono sempre più le aziende che mettono in commercio prodotti bio per la pelle e i capelli.

Maschere naturali

Se ci procuriamo qualche ingrediente, potremo fare a casa dei rimedi per ispessire e rinforzare i capelli sottili. Per una maschera con la frutta, prendere un avocado, ricavarne la polpa e frullare con 2 cucchiai di maionese. Applicare sui capelli e massaggiare il cuoio capelluto per qualche minuto. Mettere una cuffietta di quelle per la doccia e lavare via il tutto dopo 30 minuti. Se al tatto ci sono dei residui, fare un lavaggio con uno shampoo delicato, magari al germe di grano. Ripetere una volta a settimana.

Se si vogliono usare gli oli, si potrebbe fare un impacco mescolando una parte di olio di cocco oppure di oliva e una di olio di ricino. Applicare sui capelli in tutta la lunghezza e fare uno shampoo dopo 30 minuti.

Per ispessire e rinforzare i capelli sottili e che si spezzano ecco i rimedi naturali adatti oltre all’olio di cocco

Per rinforzare i capelli fini che si spezzano potrebbe essere utile mescolare un tuorlo d’uovo con due cucchiai di olio d’oliva, il succo di un limone e una tazza di latte appena riscaldato. Applicare il tutto sui capelli e dopo 20 minuti lavare prima con acqua e poi con lo shampoo.

Per mantenere in salute il cuoio capelluto e la chioma, è importante curare anche l’alimentazione. Frutta, verdura, ma anche legumi e frutta secca potrebbero essere d’aiuto per la presenza di proteine e minerali. Un massaggio prima di fare lo shampoo stimolerebbe la circolazione. Quando si hanno i capelli bagnati, inoltre, meglio evitare di spazzolarli con forza e poi meglio asciugarli a temperature non troppo alte. Anche l’uso frequente di elastici può contribuire a spezzarli. Meglio lasciarli liberi il più possibile.

