Invecchiare fa parte della nostra vita ed è un processo totalmente naturale. Con il tempo il nostro corpo cambia e i segni dell’età iniziano a mostrarsi. Qualche capello bianco lo possiamo nascondere con la tinta. Anche le borse sotto gli occhi o le palpebre cadenti hanno diversi rimedi naturali. Il vero e proprio segnale che l’età sta avanzando è, però, la comparsa di rughe.

Anche se non possiamo eliminarle definitivamente, possiamo alleviarle sostanzialmente. Ci sono, infatti, diversi e facili rimedi per limitare la comparsa di rughe. Senza chirurgia, potremmo ridurre molto questi segni dell’età e avere di nuovo un viso giovane.

Non dimentichiamoci l’alimentazione

Le rughe iniziano ad intravedersi intorno ai 30 anni circa. Questo perché con il tempo la pelle inizia a perdere di elasticità e tono. In particolare, diminuisce il collagene, elemento che mantiene la pelle tonica. Ci sono anche altre cause, però, delle rughe. Infatti, anche l’idratazione è essenziale così come una dieta equilibrata.

Se vogliamo evitare di avere troppe rughe, dobbiamo prima di tutto prenderci cura dell’interno del nostro corpo. Prevenire sarà più semplice che curare. Tra gli alimenti che aiutano a mantenere il viso giovane troviamo la frutta ricca di vitamina C, come gli agrumi e le fragole. Anche i mirtilli, essendo ricchi di antiossidanti, potrebbero aiutarci a prevenire. Il pesce, ricco di omega 3, è un altro grande alleato nella prevenzione.

Per alleviare le rughe del viso in modo naturale ecco alcuni rimedi fai da te

Se vogliamo, però, alleviare quelle già presenti sul nostro viso, oltre a modificare l’alimentazione, ci sono dei rimedi naturali. Il primo è fare della ginnastica facciale con oli essenziali. Sono consigliati specialmente quelli di Argan e di avocado. Anche l’olio di cocco, ricco di vitamina E, è molto utile per rigenerare le cellule e eliminare quelle morte.

Un ottimo rimedio da fare in casa, inoltre, è l’oleolito di calendula. Viene utilizzato per fare i massaggi al viso la sera, prima di coricarsi. Ci basterà raccogliere dei fiori di calendula e lasciarli seccare in un luogo fresco e asciutto.

Poi riponiamoli all’interno di un vasetto di vetro e versiamo dell’olio extravergine di oliva. Per ogni cucchiaio di fiori, ne servono circa 10 di olio. Esponiamolo al sole per almeno tre settimane e poi filtriamo l’olio, utilizzando una garza. Mettiamo l’olio filtrato in una bottiglietta scura con contagocce.

Anche delle maschere fatte in casa possono aiutarci contro le rughe

Infine, possiamo creare una maschera fai da te alle carote. Ricco di vitamine, questo ortaggio è molto indicato per alleviare le rughe del viso in modo naturale. In una ciotola mettiamo 1 cucchiaio di succo di carota, 2 cucchiai di miele e 1 cucchiaino di bicarbonato. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e applichiamo il composto sulla pelle, lasciando agire circa 30 minuti. Passato il tempo risciacquiamo con acqua tiepida. Il nostro viso non sarà mai stato così giovane.

