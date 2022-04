Quando pensiamo alla bellezza femminile, il pensiero non può non rivolgersi ai capelli. Ogni donna, in effetti, presta tante attenzioni ai capelli, ben consapevole del loro ruolo seduttivo e di quanto partecipino nel delineare il viso.

Per quanto riguarda la chioma, nulla può essere trascurato, a partire dal taglio. Non meno importante anche la colorazione dei capelli, che può coprire perfettamente la ricrescita anche effettuandola a casa con i giusti passaggi.

Una certa minuzia poi si impiega nella piega e nell’asciugatura. Spesso però, in seguito a queste operazioni, i capelli appaiono tutt’altro che perfetti. Ecco, quindi, come agire per non fare elettrizzare i capelli dopo l’asciugatura e non solo.

Elettricità sui capelli

Può capitare a tutte le donne che i capelli si elettrizzino, ad alcune poi capita davvero frequentemente. Ciò avviene in caso di presenza di cariche elettriche caratterizzate dallo stesso segno. La conseguente repulsione che viene a crearsi fa sì che i capelli appaiano disordinati. Sembreranno spettinati nonostante le nostre cure, nonché gonfi e secchi. Insomma, il risultato non sarà proprio quello sperato.

In modo particolare, i capelli diventano elettrizzati dopo aver usato piastra e phon, due strumenti spesso fondamentali per la piega. Infatti, sarà quest’ultima a dare l’aspetto finale alla nostra chioma e dunque dovrà essere perfetta. Per quanto concerne la stessa, ovviamente, non dimentichiamo quegli importanti dettagli che ringiovaniscono.

Per non fare elettrizzare i capelli dopo l’asciugatura o la piastra ecco 4 trucchetti che ci salvano dall’effetto crespo e gonfio

Se terminata l’asciugatura siamo solite trovarci con una criniera elettrizzata in testa, dobbiamo assolutamente cambiare strada. La soluzione, infatti, è acquistare un nuovo asciugacapelli dotato di ioni. Il loro rilascio va a contrastare le cariche uguali e combatte l’effetto elettrico.

Allo stesso tempo dobbiamo prestare attenzione anche a un altro elemento. Durante l’asciugatura e mentre li piastriamo, ci si aiuta sempre con spazzole e pettini. Ebbene, è necessario scegliere con accortezza questi strumenti. Infatti, se di materiali artificiali, elettrizzano terribilmente i nostri capelli. Meglio puntare su materiali naturali, come ad esempio il legno. Ovviamente, preferibile che anche le setole delle spazzole siano naturali e non di plastica.

Qualora ci trovassimo già con i capelli elettrizzati, arrivano però fortunatamente i piani B. Il primo è passare le dita leggermente inumidite di acqua sui capelli per sistemarli e combattere l’elettricità.

Vi è anche un secondo metodo casalingo, ma da usare raramente e con massima attenzione. Consiste nello spalmare sui capelli della normale crema idratante che usiamo per il corpo. Ovviamente, in quantità minime, se non vogliamo trovarci con i capelli unti.

Se finora i capelli elettrici ci hanno ingarbugliato la vita, ora finalmente con qualche dritta potremmo dire loro addio.

