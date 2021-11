Curare il proprio aspetto è piacevole e necessario. Piacevole perché andare in giro per negozi per comprare vestiti e accessori, ci distrae e ci diverte. Anche il trucco è importante e si cercano i prodotti più innovativi per mantenere la pelle idratata e per apparire più belle. Ed anche per correggere, in caso sia necessario, dei difetti. La necessità sta nel fatto che prendersi cura di sé per quel che appare all’esterno, ha degli effetti sulla mente, sull’umore e ci fa sentire a posto, sicuri di noi. In tutto ciò, i capelli sono la cornice del viso.

Specialmente le donne sono attente a tutto ciò che li può rendere più morbidi. Anche un buon taglio, adatto ai lineamenti, può migliorare il nostro stato d’animo e il look. Ci sono tanti tipi di capelli. Per problemi di salute o per fattori esterni, può capitare che la chioma non sia sana e lucente. Per esempio, nel caso dei capelli secchi, i fattori che li causano potrebbero essere:

ghiandole sebacee che lavorano meno;

shampoo frequente con prodotti aggressivi;

phon troppo vicino durante l’asciugatura o uso di piastre a temperatura troppo elevata;

eccessiva esposizione al sole e allo smog;

ridotta assunzione di vitamine e minerali attraverso l’alimentazione.

Capelli secchi più idratati con questo efficace metodo in 5 fasi usando alcuni ingredienti naturali

Per i capelli secchi, sfibrati, che hanno perso lucentezza, si può intervenire seguendo un metodo orientale diviso in 5 fasi:

impacco: ungere le dita con dell’olio di sesamo e massaggiare la cute per 5 minuti. Il massaggio stimola la circolazione. Poi applicare un po’ di quest’olio su tutta la lunghezza dei capelli inumiditi, avvolgerli con un asciugamano caldo e stare in posa per 10 minuti. Oppure, si può preparare un impacco mescolando 15 g di burro di karité, un cucchiaino di olio di sesamo e 5 gocce di olio essenziale di rosmarino. Applicare il composto e lasciare in posa per 30 minuti e passare, in seguito, al lavaggio; shampoo: lavare i capelli con uno shampoo delicato, preferibilmente naturale; balsamo: si può applicare un balsamo delicato o, in alternativa, bastano alcune gocce di olio di ricino sulla lunghezza per ammorbidirli e renderli splendenti. In questo caso non effettuare un risciacquo finale. Poi procedere all’asciugatura; risciacquo: se si è scelto di usare il balsamo, sciacquarlo bene e alla fine utilizzare solo acqua fredda per dare lucentezza ai capelli, poiché in questo modo vengono chiuse le cuticole; asciugatura: tamponare i capelli, non avvicinare troppo il phon ed evitare temperature troppo elevate.

