Per allontanare le cimici dalla casa e dall’orto naturalmente ecco i trucchi

Siamo ormai entrati nella stagione autunnale e con il cambio di stagione arrivano anche dei fastidi. Uno di questi sono gli insetti, che non solo minacciano il nostro giardino, ma anche le nostre case. Tra questi, quello che negli ultimi anni più sta infestando il nostro territorio è la cimice. In questo periodo non è difficile vederle sulle nostre finestre e vestiti.

Le cimici sono un grande fastidio, che, però, è possibile limitare. Infatti, ci sono alcuni trucchi che ci possono aiutare a fermarle. Non solo, ma nella nostra cucina potremmo trovare degli alleati formidabili contro questi insetti. Vediamo alcune idee per proteggerci dalle cimici in modo efficace ed economico.

Attenzione alle fessure

Le cimici spesso entrano in casa attraverso le fessure, ma anche attaccandosi ai nostri panni. Essendo di colore verde o marroncino, sfuggono spesso alla vista, mimetizzandosi. La loro caratteristica principale è quella di puzzare quando le si schiaccia, ma non sono pericolose per l’uomo. Attenzione, però, alle cimici del letto. Questa tipologia è nociva e bisogna sempre controllare ed igienizzare il proprio materasso, affinché non si sviluppi questo animaletto.

Il primo consiglio è quello di controllare sempre i propri infissi. Infatti, le fessure create da vecchie finestre e porte non ben sigillate, sono il luogo ideale per la diffusione delle cimici. Cerchiamo di controllare sempre i nostri infissi e chiudere con del silicone eventuali buchi. Allo stesso modo, installare delle zanzariere potrebbe essere un buon metodo per limitare la presenza di questi insetti.

Ecco il più grande alleato per allontanare le cimici dalla casa e dall’orto naturalmente

Se questi accorgimenti non sembrano sufficienti, allora proviamo con un ingrediente che abbiamo tutti in cucina. Si tratta dell’aglio, che viene utilizzato come anti-parassitario naturale. Il suo aroma è, infatti, molto sgradito agli insetti. Schiacciamolo e mettiamolo nelle aree della casa e del giardino più colpite. Possiamo anche unirlo alla cipolla, in modo da farlo diventare ancora più efficace.

Inoltre, non tutti conoscono la farina fossile. Questa è una roccia sedimentaria che si è formata grazie a delle alghe di milioni di anni fa. Se posizionata negli angoli della casa e vicino a porte e finestre, sembra essere molto efficace contro le cimici.

Il sapone di Marsiglia non è solo per le pulizie

Un altro prodotto immancabile per allontanare le cimici dalla casa e dall’orto naturalmente è il sapone di Marsiglia. Anche in questo caso è l’odore ad essere l’arma contro le cimici. Diluiamolo con l’acqua e spruzziamolo nei punti più colpiti da questi insetti, in particolare gli infissi e le piante. Se abbiamo in casa dell’olio al tea tree, inoltre, possiamo utilizzarlo allo stesso modo. Il profumo estremamente forte aiuterà a tenere distanti le cimici.

Lettura consigliata

Per realizzare una zucca di Halloween fai da te seguiamo questi facili passaggi