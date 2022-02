Essere in ordine fa sempre bene all’umore e all’autostima. Ciò comporta aver cura della propria igiene ma anche dell’aspetto della pelle. Si possono usare creme idratanti oppure oli in modo da mantenerla morbida. È importante anche vestirsi in modo da sentirsi a proprio agio, scegliendo i colori che più piacciono o si adattino al proprio incarnato. Anche il trucco ci fa sentire a posto, magari applicato in modo da camuffare qualche ruga o un piccolo difetto. Nel complesso, però, la cura per i capelli assume un ruolo importante. Tagli o acconciature più disparate completano il look.

Può capitare di sentire al tatto il cuoio capelluto e i capelli un po’ secchi. La testa potrebbe darci prurito oppure non riusciamo a domare i capelli sfibrati. Tra le cause può esserci un trattamento forte, come colorazioni frequenti, ma anche prodotti aggressivi per il lavaggio, per non parlare del phon o della piastra usati a temperature troppo alte. Avendo capito la causa, si può agire di conseguenza. Ad esempio, regolando la temperatura dell’asciugacapelli e applicando un liquido prima di passare la piastra. Inoltre, sarebbe bene cambiare shampoo e balsamo, prendendone di più delicati e con sostanze naturali. Per un sollievo immediato si potrebbero provare alcuni metodi con prodotti facilmente reperibili.

Per idratare i capelli e cuoio capelluto secco non solo con shampoo e balsamo si possono provare questi 5 rimedi naturali

Ecco i consigli:

se oltre alla secchezza la testa presenta della forfora, si può fare un leggero scrub purificante. Basta mescolare 2 cucchiai di zucchero, un po’ di olio di mandorla o cocco e 4 gocce di olio di melaleuca (tea tree oil), poi applicare sul cuoio capelluto e massaggiare con movimenti circolari per qualche minuto. Sciacquare con acqua tiepida e procedere con lo shampoo delicato;

si potrebbe agire anche con una maschera, in modo da ridurre il fastidio e nello stesso tempo nutrire i capelli sfibrati. Eccone una: mescolare 300 ml di yogurt con 2 uova, aggiungere 3 gocce di olio essenziale di rosmarino e applicare sulla testa. Lasciare agire una decina di minuti e poi lavare;

un altro sistema per idratare i capelli e cuoio capelluto secco è l’impacco di olio di cocco o mandorle insieme a 3 gocce di olio di rosmarino o tea tree oil. Dopo aver applicato sul cuoio capelluto questa miscela, cospargerla sui capelli e lasciare in possa 5/10 minuti. Poi fare lo shampoo;

dopo aver lavato e asciugato i capelli a una temperatura media, si potrebbe provare un ulteriore sollievo massaggiando la testa asciutta con un po’ di gel di aloe vera biologica.