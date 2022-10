3 rimedi naturali per contrastare la caduta dei capelli in donne e uomini

Ai capelli, molto spesso, attribuiamo un grosso peso nel determinare la nostra bellezza e, di conseguenza, nel costruire la nostra autostima.

Per questo raccoglierne “nidi” all’interno della doccia dopo lo shampoo, vederne centinaia sparsi sul pavimento o intrappolati nella spazzola può essere fonte di frustrazione.

La caduta dei capelli, quindi, rappresenta un vero problema per molti uomini e donne, anche di giovane età, e le sue cause sarebbero molteplici.

Alcune volte potrebbe essere associata alla vita che conduciamo, magari particolarmente stressante o che ci spinge a frequentare luoghi molto inquinati.

Altre volte, invece, all’alimentazione, agli ormoni o alla carenza di una qualche vitamina come potrebbero essere la D e la B12.

In altri casi ancora si potrebbe associare la caduta dei capelli a un determinato periodo dell’anno.

Questo sarebbe proprio l’autunno, il cosiddetto “periodo delle castagne”, quello in cui cambiano le temperature e il numero di ore di luce al giorno.

A prescindere dalla causa, però, ogniqualvolta vediamo ciocche di capelli staccarsi dalla cute in noi risuona un campanello d’allarme che ci spinge a cercare delle soluzioni.

Proprio nell’articolo di oggi ne scopriremo alcune, totalmente naturali e che potrebbero diventare una nuova coccola nell’ambito dell’”hair beauty routine”.

Un rimedio della nonna

Come anticipato, per dare un freno a questo problema potremmo attingere al vasto mondo dei rimedi naturali, ricco di prodotti che potrebbero fare al caso nostro.

Prima di passare a quelli più “moderni”, che potremmo aver già conosciuto grazie alla skin care, ce ne sarebbe uno più tradizionale, consigliato dalle nonne.

Questo, diffusissimo nelle nostre case, trova impiego in cucina ma anche nelle pulizie.

Tuttavia, sarebbe un alleato di bellezza multiuso, anche per i capelli.

Il suo nome è aceto di mele e si potrebbe utilizzare come una lozione pre-shampoo, diluendone 50 ml con altrettanta acqua, per contrastare la caduta ma anche da usare in altri modi per una capigliatura invidiabile.

3 rimedi naturali per contrastare la caduta dei capelli anche in autunno

Passando, ora, ai prodotti più “moderni” il primo rimedio naturale che potremmo provare sarebbe una miscela di due oli essenziali che avrebbero proprietà anti caduta.

Si tratta dell’olio essenziale di rosmarino e di quello di alloro, entrambi molto profumati ma delicati.

Per quanto riguarda l’uso dovremmo miscelare 2 gocce di ciascun olio alla quantità di shampoo che usiamo settimanalmente.

Poi, dovremmo massaggiare questo intruglio con accortezza sulla cute e con movimenti circolari.

Infine, dovremmo completare il lavaggio con un accurato risciacquo.

Secondo e terzo rimedio

Il secondo dei 3 rimedi naturali per contrastare la caduta dei capelli aperto a donne e uomini consisterebbe, invece, nel creare una maschera pre-shampoo.

Per farla dovremmo miscelare altri due prodotti a cui sono comunemente associati poteri anti caduta e cioè l’avocado e il succo di arancia.

Nel dettaglio, dopo aver mescolato metà polpa di avocado al succo di mezza arancia dovremmo:

applicare la maschera sui capelli asciutti;

lasciarla in posa 10/15 minuti;

procedere con lo shampoo.

Infine, il terzo rimedio sarebbe un’altra maschera ma questa volta a base di polvere di fieno greco (1 cucchiaio) e acqua (150 ml).

Dopo aver mescolato i prodotti si dovrebbe lasciare riposare la maschera almeno due ore per poi proseguire con l’applicazione come descritto sopra.

Lettura consigliata

3 regole d’oro per organizzare al meglio il cambio stagione dell’armadio