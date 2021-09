Il tessuto maculato è perfetto per metterci in evidenza in mezzo agli altri e per apparire energici ed eleganti. Ma non tutti ottengono questo risultato. Questo perché hanno scelto il pezzo sbagliato oppure lo hanno abbinato nel modo sbagliato. Per indossare il maculato più chic ecco i capi e accessori carichi di grinta, con l’aiuto della Redazione Moda di ProiezionidiBorsa.

I pezzi chiave per il ‘brivido felino’

Un tubino maculato senza maniche è indubbiamente un classico intramontabile. Un pezzo che da Audrey Hepburn a Rihanna non è mai passato di moda. Se la lunghezza è al ginocchio, potremo portarlo con stivali dalla punta arrotondata neri, marroni o bordeaux e calze in tinta. Ma è elegantissimo anche con un paio di ballerine di pelle o raso nero, con stivali da pioggia di plastica e con mocassini maschili e calze pesanti. Un altro pezzo intramontabile e basico è il top maculato senza maniche, che si indossa in tutte le stagioni. Quello senza spalline è molto elegante se liscio, ma con nessuna somiglianza a una lingerie. I brand che offrono maculato ‘sicuro’ sia nel nuovo che nel vintage, sono Roberto Cavalli, Dolce & gabbana, Yves Saint Laurent, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood.

La gonna maculata con sorpresa

Per chi non si sente di indossare le macchie vicino al viso, soprattutto dopo una certa età, la gonna a tubo maculata è elegantissima. Soprattutto se portata con una giacca o un cappotto che ha la fodera con la stessa fantasia. L’effetto visivo è straordinario. A patto però che la taglia indossata sia molto piccola, dalla 38 alla 42. Il leggins maculato, indossato sotto una gonna e con stivali neri pesanti è perfetto per le adolescenti.

Per indossare il maculato più chic ecco i capi e accessori carichi di grinta

Passiamo ora agli accessori maculati, che spesso ci permettono una virata animalier senza spendere troppo. La sciarpa maculata sta bene con il fucsia e il rosso, ma anche col giallo senape, col verde muschio, il marrone e il grigio. Con il nero sono perfetti i guanti di lana lunghi o corti e il cappello a macchie, anche in eco pelliccia. La borsa a mano maculata è uno dei must di stagione. Risulta più chic di alcune calzature animalier come gli stivali. Se proprio vogliamo il maculato sui piedi, meglio optare per un decolleté a tacco non troppo alto. Oppure per un mocassino in camoscio o cavallino ecologico, spiritoso e sportivo. Non dimentichiamo infine i capelli. Il fiocco sulla coda maculato su un total look tutto nero è un vero tocco di classe.

Maculato al maschile, perché no

La cravatta con un disegno maculato piccolissimo nei toni del grigio e nero è molto elegante, così come la vestaglia di seta. A proposito per essere chic in camera da letto nightwear prezioso per lui e per lei. Possiamo far foderare con un raso animalier anche il nostro loden grigio vintage per dargli un twist inaspettato. Infine possiamo osare il ‘brivido felino’ , sempre in toni scuri, sui calzettoni e sui gemelli.