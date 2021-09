È questo il vino adatto a chi non vuole i rischi dell’alcol sulla propria salute

Uno dei fattori di rischio per la comparsa di moltissime patologie è sicuramente il consumo di alcol. Oltre ad essere responsabile di alcune malattie specifiche, l’alcol può aumentare il rischio di contrarre tumori assieme a questi comportamenti.

Per molte persone, però, le bevande alcoliche rappresentano un piacere a cui è difficile rinunciare. Vino e liquori fanno parte della nostra cultura gastronomica e sarebbe un errore smettere di consumarli del tutto. A tal proposito, oggi vedremo che esiste un vino adatto a chi non vuole i rischi dell’alcol sulla propria salute. Scopriamo di quale si tratta.

Una sostanza ma interminabili rischi per la nostra salute

Il vino e le bevande alcoliche possono anche contenere sostanze nutritive, ma queste non bastano a compensare i danni che potrebbero causare. L’alcol altera le percezioni, rende euforici e ci rende poco lucidi e coscienti. Questa sostanza è presente sulla lista dei potenziali cancerogeni e il suo abuso potrebbe causare danni alla salute sia sul breve che sul lungo termine.

Potrebbe modificare gli equilibri ormonali, alterando significativamente la produzione di cortisone. Inoltre, si è visto come l’alcol potrebbe indebolire il sistema immunitario e esporci al pericolo di contrarre infezioni. Dulcis in fundo, il consumo di alcol sarebbe collegato all’insorgere di impotenza sessuale per gli uomini ed ad un aumento del rischio di aborto nelle donne.

Per molti, però, è difficile rinunciare a un brindisi tra amici: ora vedremo in che modo è possibile farlo senza rischi.

Un vino adatto a chi non vuole i rischi dell’alcol sulla propria salute

Negli ultimi anni è stato lanciato, sul mercato delle bevande, un prodotto innovativo e promettente. Si tratta del cosiddetto vino analcolico, un vino che ha subito un processo dealcolizzazione, per cui è privo di alcol. Si può ottenere questo risultato tramite vaporizzazione, distillazione oppure osmosi.

Grazie allo sviluppo della tecnica, ora questo processo è in grado di mantenere le sostanze nutritive e i profumi della bevanda, che si differenzia da un vino normale solo per la totale assenza di alcol.

Secondo chi ha provato questa bevanda, si tratta di qualcosa di diverso, non necessariamente peggiore ma nemmeno migliore. L’importante è che chi vuole evitare l’alcol per mille motivi, tra cui quelli di salute, ora può senza troppe rinunce.