Vediamo come indossare i leggins estivi colorati o animalier nel modo giusto senza sbagliare. Una mini-guida al capo più comodo della primavera elaborata da Noi Esperti della Redazione Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Né calze né pantaloni ma un ibrido che ha le sue regole

I leggins, lanciati da Emilio Pucci negli anni Sessanta e resi celebri da Audrey Hepburn, non sono né calze né pantaloni. Non si portano con le ballerine e i calzini e neanche con le sneakers e i calzini.

Se proprio abbiamo bisogno di indossarli, che siano almeno quelli a mezza punta detti “fantasmini”, non si devono vedere. Che i leggins non sono pantaloni viene ripetuto ovunque, ma purtroppo non basta. Devono essere molto coprenti, non trasparenti.

Se abbiamo voglia di portarli con un top che scopre l’ombelico, cerchiamo almeno di essere nei pressi della spiaggia.

Glutei coperti e non a vista, a tutte le età

Dopo la scuola materna, è sempre più chic un paio di leggins portato con i glutei coperti e non a vista. A tutte le età, per un po’ di bon ton basta poco: una gonnellina a tutù, un paio di short, una maxi-t-shirt, una gonna di jeans, una camiciona aperta.

Troppa evidenza, davanti e dietro, è segno di cattivo gusto e può creare non poco imbarazzo negli altri.

Ecco come indossare i leggins estivi colorati o animalier nel modo giusto senza sbagliare

I leggins giusti per l’estate 2021 sono in colori allegri, da gelato: giallo ananas, rosa fragola, verde menta, azzurro anice. A stampe floreali e soprattutto maculate, sono amatissimi dalla pop singer Elettra Lamborghini. Mentre la Ferragni adora quelli lucidi a specchio, in colori neon anni Ottanta. Bianco e grigio sporty, per i momenti all’aria aperta sono sempre perfetti.

I leggins scuri o neri sono ideali per le donne curvy, che apparirebbero troppo formose con fantasie floreali o animalier. Per i mesi più caldi spopoleranno quelli in versione “corta” al polpaccio. Mentre quelli di pizzo bianco spunteranno sotto abiti da sposa new romantic.