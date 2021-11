Durante i fine settimana nuvolosi, una delle gioie che possiamo concederci è sicuramente la buona cucina. Quale occasione migliore per sfruttare uno dei tanti deliziosi prodotti di stagione che fanno bene al corpo al portafoglio? Sappiamo infatti che fare la spesa in base alla stagionalità è uno dei trucchi che ci permette di risparmiare. E per quanto riguarda il corpo, effettivamente sono tante le proprietà di frutta e verdura autunnali. Ad esempio, la zucca è ricca di vitamina C, mentre i funghi sono ricchi di vitamina D. Stavolta, però, per il pranzo domenica basta mettere nel carrello questa verdura di stagione anti-colesterolo. Pare infatti che i carciofi, alla base della nostra ricetta, aiutino a ridurre i livelli ematici di colesterolo. In più, sono anche assolutamente deliziosi!

Ingredienti

300 grammi di pasta;

4 carciofi;

40 grammi di Parmigiano Reggiano;

prezzemolo;

sale;

pepe;

olio extravergine;

La ricetta di oggi si basa su un solo ingrediente fondamentale e richiede solo pochi minuti di tempo per una pasta per 4 persone.

Innanzitutto, mettiamo l’acqua a bollire, senza mettere il sale, così da accelerare i tempi. Infatti, questo è uno dei metodi utili per risparmiare tempo nella cottura della pasta.

Nel frattempo dedichiamoci al condimento e quindi ai nostri carciofi. Scegliamo i carciofi spinosi, gustosi e dal cuore morbido. Tagliamo il gambo e sbucciamolo. Rimuoviamo poi le foglie più esterne dalla testa sino ad intravedere la base gialla delle foglie più tenere.

Apriamo la testa con un coltello e con lo stesso rimuoviamo la peluria interna. Adesso, affettiamo il gambo e tagliamo la testa a spicchi. Mettiamo tutto in padella con un filo d’olio e un po’ di sale. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fiamma media per circa cinque minuti.

A questo punto, l’acqua dovrebbe essere arrivata a bollore e possiamo, quindi, buttare la pasta. Noi consigliamo una pasta corta e porosa, così da trattenere il condimento.

Adesso mettiamo da una parte una manciata di spicchi di carciofo e lasciamo cuocere gli altri per altri 5 minuti. Una volta fatto, frulliamo i carciofi in padella insieme a un po’ di pepe, parmigiano e prezzemolo. Assaggiamo la purea e, all’occorrenza, aggiungiamo un po’ d’olio d’oliva.

Scoliamo la pasta e teniamo un paio di cucchiai di acqua di cottura. Mettiamo pasta e acqua in padella insieme ai carciofi e alla purea. Riaccendiamo il fuoco a fiamma alta e con un mestolo mescoliamo frequentemente così da far amalgamare gli ingredienti. Serviamo con una spolverata di grana e gustiamoci in compagnia questa pasta veloce, gustosa e salutare.