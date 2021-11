Internet è diventato il posto preferito di tanti malintenzionati che lo utilizzano per cercare di fare soldi facilmente a spese degli utenti. Recentemente, ai soliti messaggi di phishing e ai link malevoli, che installano software dannoso sul computer, si è unita una nuova truffa.

Gli hacker malintenzionati sanno bene che un buon modo per far cascare i malcapitati nelle loro truffe è sfruttare la loro poca conoscenza delle nuove tecnologie. Spesso, basta riempire una mail di termini astrusi e minacce più o meno velate per trarre in inganno le persone più anziane.

I “navigatori” meno abili potrebbero infatti non conoscere la nuova truffa online che spaventa migliaia di utenti con un ricatto vero e proprio. L’articolo di oggi intende spiegare al meglio di cosa si tratta e perché non c’è nulla da temere.

Un ricatto digitale

A molti Lettori sarà capitato di aprire la cartella spam della propria casella e mail e trovare degli strani, inquietanti messaggi. Spesso il mittente ha un nome falso e l’e mail è generata casualmente, in modo da non essere riconducibile a nulla. L’oggetto è, però, l’aspetto più preoccupante, perché indica di conoscere le password utilizzate per gli account social.

Leggendo il testo della mail, che di norma è in inglese, si scopre che il fantomatico mittente sarebbe un hacker che è riuscito a venire in possesso delle password del destinatario. Attraverso non ben precisate tecniche, l’hacker spiega di aver installato un malware sul dispositivo del malcapitato. Tramite questo software nocivo, sarebbe poi riuscito a ricavare l’intera lista contatti dell’utente, dai social alla rubrica telefonica.

La nuova truffa online che spaventa migliaia di utenti con un ricatto vero e proprio

Qui, normalmente, il messaggio diventa più spavaldo. Il presunto hacker passa dal descrivere le modalità con cui ha rubato i dati del suo bersaglio a vere e proprie minacce. Il genio del computer sostiene di essere riuscito ad attivare, sempre tramite il suo programma malevolo, la fotocamera o la webcam del dispositivo colpito. In questo modo, il criminale informatico dice di avere acquisito immagini compromettenti della sua vittima.

Sempre con toni minacciosi, il testo della mail diventa un ricatto vero e proprio. L’hacker minaccia di diffondere tutte queste presunte immagini compromettenti all’intera lista contatti che sarebbe riuscito a rubare. Questo a meno che il malcapitato non paghi un pesante riscatto di diverse migliaia di euro.

Ovviamente, l’hacker vuole essere pagato in Bitcoin, perché la transazione non sia tracciabile.

Presi dal panico, gli utenti meno esperti potrebbero cascare in questa baggianata e addirittura arrivare a pagare la somma richiesta. Si tratta, ovviamente, di una truffa.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso parlato di fughe di dati e password vendute sul dark web. Uno degli usi che se ne fa è proprio quello di tentare di spaventare qualche malcapitato, sperando che abbocchi e paghi la somma richiesta.

Proteggersi è facile: bisogna cambiare spesso le password che si usano per accedere ai servizi online e, quando possibile, attivare l’autenticazione in due fattori.