Con l’arrivo dell’autunno passare una serata a casa può diventare l’occasione per cucinare dei piatti di stagione davvero deliziosi. Senza contare, che gli ingredienti che abbiamo a disposizione in questo periodo possono rivelarsi un vero toccasana. Lo stesso vale per l’ingrediente protagonista della ricetta di oggi. Infatti, è ricca di antiossidanti e vitamine questa lasagna autunnale forse efficace contro il cancro.

Sì, perché questa rivisitazione del piatto classico prevede l’utilizzo della zucca. Questa è ricchissima di vitamine antiossidanti, senza contare i minerali. La vitamina A, secondo alcuni studi, sembra proteggere dai tumori al polmone e alla cavità orale. Invece, la vitamina C rinforza le difese immunitarie e aiuta a sintetizzare il collagene utile per avere una pelle giovane. La vitamina E è antiossidante proprio come la vitamina A. Infine la vitamina B favorisce il naturale ritmo del metabolismo. Che dire, la zucca è una vera bomba di salute, ma con la giusta ricetta diventa anche una bomba di bontà.

Ingredienti

400 g di zucca;

750 ml di latte;

250 g di lasagne fresche;

90 g di burro;

3 salsicce piccole;

75 g di farina;

1/2 bicchiere di vino;

1 cucchiaio di cipolla;

150 g di scamorza;

parmigiano;

noce moscata;

pepe;

sale.

Scegliamo una zucca dolce, laviamola e sbucciamola. Tagliamola poi a dadini e prepariamo la padella per poterli saltare. Qui mettiamo 15 grammi di burro insieme alla cipolla che abbiamo tritato finemente. Aspettiamo che la cipolla appassisca diventando quasi trasparente e aggiungiamo la zucca. Lasciamo andare a fuoco medio per qualche minuto regolando di sale. Poi copriamo tutto con mezzo bicchiere d’acqua e abbassiamo la fiamma.

Intanto estraiamo la carne della salsiccia e facciamola andare a fuoco alto in un tegame caldo. Il nostro obiettivo è rosolare la carne, quindi dobbiamo rigirarla spesso. A questo punto sfumiamo con del vino bianco sino a farlo evaporare del tutto. Spegniamo il fuoco e chiudiamo la padella con un coperchio.

Se lo desideriamo, possiamo anche preparare la besciamella in casa. Mettiamo il resto del burro in un tegame facendolo sciogliere del tutto. Poi aggiungiamo 75 grammi di farina mescolando rapidamente con una frusta. Uniamo a filo il latte continuando a girare velocemente. Aggiungiamo sale, pepe e non c’è moscata. Continuiamo a mescolare il tegame lasciandolo sul fuoco finché non avremo ottenuto una crema liscia e densa.

Adesso è arrivato il momento di assemblare i vari ingredienti. Spalmiamo due cucchiai di besciamella sul fondo di una pirofila e aggiungiamo uno strato di lasagna. Copriamo di nuovo con la besciamella, aggiungendo zucca, salsiccia e qualche dadino di scamorza. Ripetiamo questi strati sino ad esaurire gli ingredienti. Infine spolveriamo la superficie con del parmigiano.

Inforniamo in forno statico a 180 gradi per circa 35 minuti. Come al solito, per goderli al meglio lasciamo riposare la lasagna prima di servirla.

La prossima volta, possiamo provare invece il cremoso piatto d’autunno che potrebbe abbattere i livelli di colesterolo e trigliceridi