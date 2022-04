Partiamo dal presupposto che l’Italia è tutta bella da vivere e da vedere. Pertanto spesso l’imbarazzo riguarda la scelta del luogo dove andare, a sua volta dipendente dalla distanza e dal budget disponibile.

Sul tema budget, abbiamo già illustrato come mettere da parte 1.000 euro in 100 giorni per fare vacanza. In merito al “dove”, invece, per il ponte del Primo maggio ecco un viaggio alla scoperta del Teatro di Herculaneum. Si tratta dell’antico teatro di Ercolano, in provincia di Napoli (Campania) e a due passi da Pompei.

La struttura era stata sepolta durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., poi ci fu la scoperta per caso nel corso del Settecento. Da allora la visita al Teatro sotterraneo (25 metri sotto la quota stradale) rientra tra le tappe preferite dai turisti degli scavi di Ercolano. Le visite furono poi bloccate dalla pandemia mentre ora ritornano fruibili dai visitatori.

Ricordiamo che il Parco Archeologico racchiude il grosso dei resti dell’antica Ercolano ai tempi dell’eruzione del Vesuvio, al pari di Pompei, per intenderci. Il Teatro è incastonato nelle profondità del sottosuolo e lo si raggiunge attraverso cunicoli settecenteschi. I visitatori saranno dotati di caschi, mantelline e torce e verranno guidati dal personale del Parco alla scoperta dei tesori Herculaneum.

Per il ponte del Primo maggio ecco un viaggio unico e suggestivo posto a 25 metri di profondità e il biglietto costa solo 5 euro

Il piccolo tour sotterraneo si tiene ogni sabato fino al prossimo dicembre, salvo la pausa estiva nei mesi di luglio e agosto. La visita è riservata ai maggiorenni e si svolge per gruppi di massimo 10 persone. L’attuale calendario prevede 6 turni di visita, ossia alle 9.00, alle 10.00 e alle 11.00 al mattino e alle 14.00, 15.00 e 16.00 al pomeriggio. I turni delle 10.00 e delle 15.00 sono in lingua inglese.

Il ticket è acquistabile tanto online quanto presso la biglietteria in loco. Si parte dai 2 euro (più i diritti di prevendita per l’acquisto online) per i ticket ridotti dei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni e per il solo teatro. Il prezzo del biglietto intero è di 5,00 euro, che sale a 15,00 se la visita al Teatro è integrata al resto del Parco.

Ad ogni modo, per tutti i dettagli e/o chiarimenti suggeriamo ai Lettori di consultare il portale istituzionale. Infine, sempre restando in Campania ma a sud di Ercolano, ecco uno dei panorami più suggestivi al Mondo a due passi dal mare.

Come esaltare al meglio questo viaggio unico e suggestivo del primo maggio

Ritornando in superficie, e considerando che il giorno è la Festa del Lavoro, l’elenco di posti da visitare nei paraggi di Ercolano è vastissimo.

La cittadina vesuviana abbonda di edifici religiosi e civili di pregevole fattura artistica e da visitare assolutamente. Tra i primi menzioniamo soprattutto la Basilica di Santa Maria a Pugliano e la Chiesa del Santissimo Redentore. Tra le architetture civili spiccano invece le Ville del Miglio d’Oro, le sfarzose dimore storiche (XVIII secolo) site su Corso Resina che collega Ercolano a Napoli. Sono ville una più bella dell’altra, alcune delle quali aperte anche al pubblico.

Per il ponte del Primo maggio e per gli amanti delle aree naturali, invece, ecco il Parco nazionale del Vesuvio, uno tra i più piccoli ma tra i più suggestivi parchi nazionali. È un concentrato di tesori naturalistici che proiettano il turista in un viaggio unico e irripetibile fatto di storia, geologia e tanta natura.

