I mercati non si fanno intimorire anche se avvertono nell’aria l’aumento della tensione

Le notizie in arrivo nella tarda serata di ieri parlavano di uno stop del gas da parte di Mosca alla Polonia e alla Bulgaria. Da Gazprom, oggi, confermano che le forniture saranno regolarmente ripristinate nel momento in cui verranno pagate in rubli. Parallelamente giungono anche notizie dalla Moldavia secondo le quali l’esercito sarebbe in stato di allerta in caso di attacco da parte di Mosca. Guardando la situazione italiana vale la pena di sottolineare che il Ftse Mib riesce a reggere bene le incertezze con un +0,6% circa, poco dopo le 12 della mattinata. Tra le singole storie è interessante il caso di Intesa Sanpaolo ed ENI che rientrano nelle top pick della banca d’affari JP Morgan. Da evidenziare anche il caso Stellantis, giudicato Buy da Bestinver (26-28 euro) e da Banca Akros (23 euro).

I mercati non si fanno intimorire anche se, già dalla mattinata, le Borse internazionali hanno registrato una partenza debole. Nemmeno la prospettiva di un maxi aiuto della Cina alla propria economia colpita dalle misure di contenimento del Covid, sembra svegliare alcun ottimismo. Anche per questo motivo diverse banche d’affari hanno tagliato le previsioni di crescita sul PIL cinese. La media delle previsioni si aggira intorno al +4,5% per il 2022, con le rilevazioni di Nomura che registrano la previsione più bassa: 3,9% contro il precedente 4,3%.

A Wall Street la stagione delle trimestrali permette agli analisti di confermare o cambiare i rispettivi rating sui titoli. Ma a volte a suggerire un cambio di rotta possono essere anche elementi esogeni come nel caso di Twitter. Dopo l’ormai confermata acquisizione da parte di Elon Musk, Stifel ha alzato il rating sul titolo portandolo da Sell a Hold. Parallelamente ha alzato anche il target che da 39 è arrivato a 54,20 dollari.

Altro titolo interessante è American Express Co. con gli analisti di Baird che hanno mantenuto un rating neutrale e target fissato a 175 dollari anche grazie ai risultati del primo trimestre in linea con le attese. In campo tecnologico, sempre gli analisti di Baird, hanno un rating Outperform su Apple Inc. (t.p a 190 dollari). Tra i titoli da segnalare sulla piazza di scambio statunitense, il Buy su Kimberly-Clark Corp.da parte di Jefferies. Anche in questo caso si tratta di una conferma accompagnata, però, dall’aumento del prezzo target fissato a 155 dollari contro i precedenti 145.