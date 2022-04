Le vacanze estive stanno arrivando e in molti di noi stanno iniziando a pensare a dove andare. Dopo la pandemia in molti desiderano concedersi una vacanza rilassante senza rinunce, ma spesso i costi elevati ci possono spaventare. In realtà, nessuna meta è inaccessibile se conosciamo i giusti trucchi. Oggi vogliamo parlare di un modo per organizzare una vacanza in uno dei mari più belli del Mondo senza spendere cifre da capogiro. Ecco perché, se conosciamo questi trucchi, bastano 300 euro a settimana per fare una vacanza speciale quest’estate.

Le regole dei viaggiatori più esperti

In molti si chiedono come sia possibile viaggiare low cost, senza per forza rinunciare ai comfort e ai piaceri. In realtà basta conoscere i giusti trucchi. Per esempio, se vogliamo organizzare una settimana di ferie quest’estate non dovremo fare altro che iniziare già adesso a guardare i voli. Se la maggior parte delle persone sceglie prima la destinazione e poi acquista il volo, noi consigliamo di fare il contrario. Dovremo aprire un semplice motore di ricerca dei voli e cercare i voli in tutto il Paese. Anziché digitare una destinazione specifica possiamo scrivere semplicemente: Grecia. In questo modo vedremo quali sono le destinazioni più economiche e le date migliori.

Una volta che avremo deciso, possiamo già comprare il volo, in modo da assicurarci un prezzo economico. A questo punto sembra incredibile ma non dobbiamo fare nient’altro. In moltissimi si metterebbero a prenotare la sistemazione e l’affitto dell’auto, ma noi lo sconsigliamo. La cosa migliore da fare è rimandare a quando si arriva in loco.

Se conosciamo questi trucchi bastano 300 euro a settimana per una vacanza da sogno con tutti i comfort in queste isole della Grecia

I vantaggi di acquistare una sistemazione in loco sono molti. Potremo renderci conto di persona della bellezza delle strutture, ma non solo. Avremo ampio potere di contrattazione e potremo ottenere prezzi inferiori di quelli che troviamo online. Quando arriveremo all’aeroporto troveremo decine di persone che ci proporranno un affitto a breve termine e potremo strappare prezzi davvero ottimi.

Sembra incredibile, ma uno studio per due persone costa sui 30 euro al giorno in isole come Naxos, Paros, Amorgos e Icaria. Per l’affitto della macchina potremo fare lo stesso, evitando piattaforme digitali che chiedono ampie commissioni. In questo modo potremo affittare auto e moto per meno di 20 euro al giorno senza dare garanzie. A questi costi basta aggiungere il prezzo del cibo, che in Grecia costa sui 10 euro a pasto completo. In due persone spenderemo meno di 300 euro considerando l’alloggio, l’affitto del veicolo ed un pasto al giorno al ristorante.

