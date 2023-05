Per i nostri amici a 4 zampe questi snack da fare a casa sono super gustosi ed economici

Gli animali sono un salvavita per noi umani. Sembrerà assurdo ma riusciamo a legarci a loro in una maniera indissolubile.

Che siano gatti, cani o altro, donano tanto amore e felicità. È anche vero che mantenere un animale in casa ha i suoi costi, il mangiare ha un prezzo elevato e anche le cure. Possiamo però ovviare a questo problema aiutandoci con la cucina. Infatti oggi vediamo alcune ricette molto semplici per creare degli snack per i nostri cagnolini anche in casa

I biscotti

In linea generale i biscotti non bisogna darne troppi al giorno. Diverso è il caso se parliamo di animali in fase di addestramento, in quel caso ce ne saranno di un altro tipo anche molto leggero. Per dei biscotti semplici, da dare dopo aver fatto la passeggiata, possiamo seguire questa ricetta. Gli ingredienti sono:

2 mele;

250 g di farina integrale;

1 cucchiaio di olio EVO;

1 cucchiaio di miele.

Per i nostri amici a 4 zampe questi snack da fare a casa sono super buoni

Come possiamo vedere gli ingredienti sono davvero molto semplici. Inoltre la frutta al nostro animale potrebbe fare molto bene, però prima di dargli un alimento “umano” è bene accertarsi che non gli faccia male. Non tutti gli animali sono uguali e alcuni potrebbero avere anche alcune forme di allergia.

Il procedimento

Dunque, il procedimento per fare questi biscotti in casa è davvero molto semplice. Basterà anche poco tempo, e questo non guasta. Prima di tutto andiamo a grattugiare le mele, in maniera molto sottile. Poi semplicemente aggiungiamo l’olio, la farina e il cucchiaio di miele. Serviamoci di una planetaria, in modo da mescolare bene tutti gli ingredienti. Verrà fuori un impasto liscio, che andremo a stendere con un mattarello. Per semplificare il tutto possiamo mettere l’impasto tra due fogli di carta da forno e stenderlo. Successivamente si andranno a creare le formine. Possiamo trovare anche su Amazon dei graziosi stampini da poter comprare a forma di osso. Inforniamo a 180 gradi per circa mezz’oretta.

Gelati

Anche un gelato fatto in casa potrebbe essere un’ottima idea spuntino per il nostro pelosetto. In questo caso ci serviranno sempre delle mele, un po’ di acqua, yogurt greco e carote. Prendiamo due carote e le grattugiamo. Le mettiamo nel mixer insieme alle mele, tagliate a cubetti. Successivamente aggiungiamo lo yogurt e l’acqua. Verrà fuori un composto, che andremo a trasferire all’interno di stampi di silicone proprio per gelati. Li mettiamo nel freezer per un po’ di tempo. Quando si saranno solidificati saranno pronti per essere mangiati dal nostro migliore amico. Potremmo fare davvero tanto in poco tempo per i nostri amici a 4 zampe.