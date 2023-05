Dior porta la sua collezione Cruise 2024 in Messico

La maison di LVMH, Dior, ha deciso di portare la sua nuova collezione Cruise 2024 in Messico. Una collezione che è un viaggio negli usi e costumi del Paese, una celebrazione delle donne di quel luogo.

Siamo nel mese delle Cruise collection. E sono tantissimi i marchi che si stanno spostando in località lontane e da sogno per presentare per proprie collezioni. Delle sfilate uniche nel loro genere e che si legano in modo esclusivo con la terra che le accoglie. Da Gucci a Louis Vuitton, passando per Versace, le maison moda sono pronte a fare il giro del mondo. Dior, marchio indossato a Cannes da Jennifer Lawrence, porta la sua collezione in Messico.

La collezione Cruise 2023

Per Maria Grazia Chiuri il Messico è una costellazione di spazi che generano emozioni, un “luogo dell’anima” come lo è stato per molte artiste surrealiste come Leonora Carrington, Remedios Varo o Tina Modotti. Se pensiamo al Messico e alle artiste donne subito ci viene in mente Frida Kahlo, e infatti la sua figura iconica rimane un connettore importante con la cultura di questa terra, celebrata nel cuore di questa collezione.

Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior womenswear, si è ispirata alle fotografie dell’artista, che sfidano i limiti del genere maschile-femminile. Gli abiti sono un omaggio al suo stile. Contrappunto alle forme, eco della storia Tehuana, la gonna ampia viene portata con una tradizionale tunica: l’huipil. Per questa nuova linea, la Chiuri costruisce ponti con il savoir-faire locale e con i sommi artigiani. I ricami originali e le co-creazioni fatte con i loro laboratori adornano abiti e camicie.

Dior porta la sua collezione in Messico

Presente in collezione anche un abito rosa, come quello amato da Frida, che indossa su uno dei suoi autoritratti. Quella fragilità mescolata a bellezza viene riconsegnata dalla varietà dei pizzi in cotone, canapa e seta, dai disegni piccoli di colli che illuminano jersey e velluto nero, o che divengono ampie gonne a ruota dai decori a farfalla. Velluto che ritorna in una incredibile palette di colori nelle gonne che sottolineano i fianchi grazie alle pieghe, e che poi si schiudono a corolla. Farfalle nella toile de jouy ispirata alla flora e alla fauna messicana con pappagalli, scimmie, strelitzie che ricorrono anche nei dipinti di Frida.

Tutto è assolutamente perfetto anche la scelta del luogo della sfilata: l’Antiguo Colegio de San Ildefonso dove studiò la pittrice messicana. Un posto simbolico in cui incontrò Diego Rivera, il maestro, l’amore di tutta la sua vita. E così Dior porta la sua collezione Cruise 2024 in Messico e omaggia la figura di Frida Khalo e la sua arte