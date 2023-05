Per risparmiare possiamo preparare in casa le patatine in busta-proiezionidiborsa.it

Quando si va fuori a fare aperitivo l’idea è quella di andare a bere qualcosa di semplice insieme ai propri amici e di “stuzzicare” un po’ di cibo. La realtà è che poi ci ritroviamo a mangiare scodelle e scodelle di patatine per quanto sono buone.

È vero che se mangiate tante fanno ingrassare però ogni tanto possiamo concederci qualche piccolo sgarro. Anche nella nostra cucina possiamo riprodurre le patatine in busta, in modo da conoscere alla perfezione con cosa sono fatte e potremmo anche fare qualche versione light.

Ingredienti patatine al formaggio

Tra le patatine più amate in assoluto, da grandi e piccini, sono quelle al formaggio. La loro preparazione in realtà è molto più semplice di quanto si pensi. Gli ingredienti che si utilizzano sono:

90 g di preparato per il purè;

50 g di fecola di patate;

30 g di formaggio grattugiato;

350 ml di acqua;

olio per friggere;

un pizzico di sale;

mezzo cucchiaino di lievito istantaneo.

Per risparmiare possiamo preparare in casa le patatine in busta: fatte così sono super croccanti!

Per realizzare le nostre patatine al formaggio non ci resta che seguire il procedimento. L’ideale sarebbe quello di unire tutti gli ingredienti secchi all’interno di un recipiente. Successivamente si vanno ad aggiungere i 350 ml di acqua, a filo piano piano. Man mano si mescola con una frusta. Il composto che si andrà a formare dovrà essere senza grumi, dunque liscio. Quando la pastella sarà pronta, ci servirà una sac a poche, come quelle delle pasticciere. Mettiamo al suo interno la pasta e nel frattempo riscaldiamo una padella con un po’ di olio per friggere. Non appena l’olio sarà caldo possiamo dare forma alle patatine. Possiamo farle rotonde oppure a mezza luna, a seconda del proprio gusto. Quando saranno pronte le mettiamo a scolare su un po’ di carta assorbente e le serviamo quando saranno fredde.

Nuvole di drago

Un’altra tipologia di patatina molto amata è quella che viene spesso consumata anche al ristorante cinese come antipasto. Gli ingredienti sono:

300 g di gamberetti già puliti;

300 g di farina di tapioca;

1 pizzico di sale;

olio per friggere.

Il procedimento

Appena abbiamo pulito gamberetti, bisognerà frullarli. Prendiamo una ciotola fonda e aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo a frullare. Nella stessa andiamo a mettere la farina di tapioca e possiamo iniziare a impastare con le mani. Man mano che il composto prenderà forma, aggiungiamo un po’ di acqua. Potrà sembrare appiccicoso ma è normale, quindi bisognerà continuare fino a quando non lo sarà più. Possiamo lasciarlo a riposare per una notte oppure possiamo creare le nostre patatine subito. Andiamo a dare la forma che più preferiamo e le friggiamo in olio bollente. Servire fredde con qualche salsina particolare. Per risparmiare possiamo preparare in casa queste amatissime patatine, che soprattutto i più piccoli mangiano con tanta voglia.