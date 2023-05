Per dimagrire ed allenarsi efficacemente, basta crederci: troppo bello? Secondo gli scienziati norvegesi invece sarebbe proprio vero

Al grido “crederci sempre, arrendersi mai!” ci stiamo preparando per l’estate. Ci avviamo verso la stagione in cui abbandoniamo cappotti e maglioni e in molti stiamo cercando di metterci a dieta o intensificare l’attività fisica.

Potrebbe aiutarci a perdere peso e compiere esercizi più efficaci, il cosiddetto effetto placebo? Secondo una recente ricerca dell’Università di Agder l’effetto placebo potrebbe avere effetti non solo in medicina ma anche nel campo del fitness e degli esercizi fisici.

Per dimagrire ed allenarsi efficacemente, basta crederci: troppo bello? Ecco perchè questo sarebbe realtà

Per prima cosa occorre comprendere cosa si intenda con effetto placebo. È stato dimostrato scientificamente che ogni volta che assumiamo un farmaco si producono due effetti, uno che è legato all’azione del principio attivo e l’altro che è più frutto di un meccanismo psicologico. Siamo inconsciamente indotti a pensare che avendo preso quella pillola, il nostro stato di salute migliorerà o il dolore passerà. Questo è l’effetto placebo. Tanto più ci convinciamo che un farmaco ci farà bene, tanto maggiore saranno i miglioramenti che registreremo.

Come si spiega questo meccanismo? Quando pensiamo che prendendo un cachet per il mal di testa, a breve staremo meglio, il nostro corpo inizia a rilasciare endorfine, adrenalina ed adenosina, sostanze con potere rinvigorente e antidolorifico. L’effetto placebo talvolta si produce anche senza l’assunzione di un rimedio terapeutico ma somministrando, appunto, un placebo, una sostanza priva di effetti. Ad esempio se a qualcuno con il mal di testa diamo acqua e zucchero, dicendo che sta assumendo un antidolorifico, talvolta il paziente potrebbe avere un reale miglioramento dell’emicrania, grazie al solo effetto placebo, questa sorta di autoconvincimento positivo. Nella maggior parte dei casi ovviamente serve anche il farmaco. Questa premessa sull’effetto placebo ci aiuterà a capire meglio quanto dimostrato dagli scienziati norvegesi.

L’effetto placebo in palestra

I ricercatori dell’Università di Agder hanno fatto seguire un programma di allenamento a 40 ventenni. Il programma consisteva in piegamenti, addominali e sprint di corsa da 20 metri. Gli scienziati hanno però detto a metà di loro che stavano seguendo un programma personalizzato di esercizi studiato appositamente ad personam. Agli altri 20 partecipanti non hanno passato questo messaggio. Ebbene, dopo 10 settimane, gli scienziati hanno nuovamente testato i 40 partecipanti alla ricerca. Coloro che erano convinti di seguire un programma ad hoc studiato per loro, hanno riportato risultati migliori soprattutto sull’accrescimento della massa muscolare. L’effetto placebo e il potere della mente sarebbero, quindi, efficaci anche per quanto riguarda l’esercizio fisico.

L’effetto placebo e il dimagrimento

Nel 2007 un esperimento simile era già stato condotto da due ricercatrici di Harward, Alia Crum e Ellen Langer. Avevano reclutato 84 cameriere d’hotel a cui hanno sottoposto dei questionari pre e post esperimento per conoscerne condizioni di salute e abitudini. A metà di loro le studiose hanno comunicato quante calorie perdessero per ogni pulizia delle stanze effettuata. Dopo un mese, Crum e Langer hanno sottoposto nuovamente i questionari alle signore, hanno provato la pressione e ne hanno registrato il peso. Ebbene, alcune cameriere non avendo cambiato nessuna abitudine né lavorativa né privata avevano perso più peso e avevano migliorato i propri livelli di pressione arteriosa. Questo gruppo di cameriere era esattamente quello che era stato infornato di quante calorie facesse bruciare il proprio lavoro. Nulla era cambiato se non la consapevolezza di bruciare calorie.

Ovviamente nessuno invita a trascurare l’attività fisica o a non seguire un’alimentazione in virtù solo di un effetto placebo. Sembrerebbe però dimostrato che il potere della mente possa potenziare I risultati che potremmo ottenere con allenamenti e dieta.

Per dimagrire ed allenarsi efficacemente, basta crederci: troppo bello? Dicci cosa ne pensi di queste ricerche nei commenti.

Lettura consigliata

Il nuovo fidanzato di Dua Lipa: chi è, che fa, età, famiglia e patrimonio