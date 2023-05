Come arredare casa: l’interior designer Andrea Castrignano svela 3 idee per fare ordine e migliorare l’ambiente

Vuoi sistemare casa per renderla vivibile? Segui i consigli degli esperti. Il designer e conduttore Andrea Castrignano suggerisce alcune modifiche per trasformarla in uno spazio accogliente. Mettendo in pratica le sue idee donerai all’abitazione un aspetto moderno e in linea con le tue aspettative. Ecco cosa ritoccare in modo semplice ed efficace.

La stagione primaverile fa nascere spesso quel desiderio di rinnovamento. Una volontà che si estende anche alla nostra abitazione, che conserva lo stesso design da anni ormai. Per renderla diversa e abitabile, potresti rifarti alle dritte degli esperti. La loro creatività ti aiuterà a tirare fuori il meglio, anche da un locale piccolo. Dal balcone al salotto, vediamo come arredare casa: l’interior designer Andrea Castrignano ci mostra 3 idee da seguire.

Lo studio per lo smart working

La recente pandemia ha portato a un nuovo modo di lavorare, ovvero quello a distanza. Se abbiamo deciso di investire sullo smart working, dovremmo pensare a una stanza fatta su misura. A chi piace lavorare in salotto, Castrignano consiglia di trasformare la parete libreria in una sorta di office domestico. La scrivania è indispensabile in molte occasioni: sistemala possibilmente vicino alla finestra, così da non stancare troppo gli occhi. Magari posizionaci sopra una lampada direzionabile, in modo da far luce nelle ore serali.

Se abbiamo in programma una riunione aziendale scegliamo una postazione illuminata, con un quadro o una libreria alle spalle. A fine giornata organizziamo i documenti in appositi contenitori con coperchio facilmente sistemabili.

Riorganizzare armadio e libreria

Un guardaroba ben strutturato ci consente di gestire al meglio il cambio di stagione. Castrignano consiglia una cabina armadio, perfetta per avere il necessario a disposizione. Quando sarà il momento di riordinarla, dovremo preoccuparci di pulirla accuratamente e cambiare la carta protettiva nei cassetti. Gli abiti e gli accessori, invece, andrebbero riposti in scatole in tinta con la camera da letto. Abbinale ai colori di tende, cuscini o pareti.

Chi ha una libreria senza fondo o costituita da mensole a muro, potrebbe dipingere la parete di un colore contrastante. Questo trucco si rivela eccellente per risaltare il contenuto del mobile. Nel riporre i libri cerchiamo di suddividerli per colore, intervallandone le posizioni. Possiamo anche separarli per categorie, applicando foto o quadretti per riconoscerli all’istante.

Come arredare casa: l’interior designer Andrea Castrignano pensa anche a balcone e zona fitness

Chi ama tenersi in forma a casa avrà pensato a un’area in cui praticare l’allenamento. La stanza ideale dovrebbe risultare funzionale e permetterci di spostare senza fatica l’arredo presente. Un pouf o una poltrona si sollevano facilmente e ci consentono di far spazio al tappeto col quale ci esercitiamo. Il tavolino potrebbe rivelarsi essenziale, qualora seguissimo delle lezioni di fitness dal nostro pc.

Castrignano non si dimentica nemmeno dell’esterno. Molti usano il balcone per fare colazione, o addirittura per lavoro. Per migliorarlo, potremmo pensare ogni tanto di rinfrescare le pitturazioni. In base alla grandezza, possiamo decidere di sistemare un tavolino con sedie, un comodo divanetto o un lettino per abbronzarci al sole. Qualche vaso di fiori darà il tocco finale al nostro outdoor personale!