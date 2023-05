Labbra morbide e setose come quelle di Naomi Campbell con i migliori burrocacao del discount, 70 centesimi il più economico

Prendersi cura delle proprie labbra è importante tutti i giorni dell’anno, per evitare l’invecchiamento precoce e screpolature dolorose e antiestetiche. Ecco il burrocacao che ha scelto la Venere Nera e quali i migliori da acquistare al supermercato.

Proteggere le labbra è importante non solo duranti i mesi più freddi dell’anno, ma anche quando le temperature aumentano e il sole è caldo. È indispensabile usare qualche rimedio contro i fattori climatici e per mantenere le labbra ben idratate, attraverso un film protettivo. La scelta migliore è acquistare un buon burrocacao o balsamo che sia adatto alla nostra pelle ed esigenze, ricco di proprietà emollienti, idratanti.

L’unico accorgimento da tenere a mente quando acquistiamo un prodotto è leggere attentamente l’etichetta e controllare se ci siano elementi derivati dal petrolio, oli minerali. Un altro aspetto da valutare è la protezione solare, solitamente indicata direttamente sulla confezione, utile se andiamo al mare o in montagna. Spesso è arricchito con ingredienti naturali ricchi di vitamine, antiossidanti e minerali nutrienti che contrastano la pelle secca e screpolata.

Finalmente labbra morbide e setose come quelle di Naomi Campbell con i prodotti del supermercato

Esistono burrocacao in vendita molto impegnativi sotto il profilo economico, come quello scelto da Naomi Campbell, “La Venere nera”, tra le donne più belle al Mondo. Classe 1970 e fisico statuario, non nasconde la sua estrema cura per il corpo, comprese le labbra. Oltre a maschere, spray allo zinco e vari rituali di bellezza, mantiene le sue labbra vellutate con un lipbalm Pat McGrath. Si tratta di un prodotto con estratto di litchi e burro di cocco, molto idratante con finish luminoso e naturale, che costa oltre i 40 euro.

Per avere la pelle setosa, e proteggerla e contrastare l’invecchiamento precoce, possiamo spendere meno anche se acquistiamo un prodotto al supermercato o discount. Un marchio molto noto è il Labello, quello che colora leggermente le labbra è il Care & Colour, con cuore idratante. La confezione ha un costo di circa 3 euro, contiene Pantenolo e nutre a fondo e per molto tempo le labbra. In diverse catene si trova il burrocacao Blistex, provvisto di filtro solare e molto nutriente e proposto in varie versioni intorno ai 4 euro. Erbolario, invece, propone un trattamento labbra anti age con acido ialuronico, al 99% naturale, con burro di karitè e cera di riso, a circa 15 euro.

Addio screpolature con meno di 3 euro

Troveremo in vari negozi il marchio Provenzali, quello alle mandorle dolci e burro di karitè idratante ed emolliente è perfetto per le labbra screpolate e costa circa 3 euro. Stesso prezzo lo stick di Equilibra protettivo all’Argan e sprigiona un meraviglioso profumo. Molto conveniente, circa 1,30 euro, il burrocacao naturale Alverde che nutre e lenisce la pelle con efficacia, si può acquistare nei discount DM. Leocrema con acido ialuronico e vitamine è tra i più economici, intorno ad un euro, dona una profonda idratazione. A costare pochissimo è lo stick Near all’Aloe vera, circa 70 centesimi, un’occasione imperdibile per avere labbra morbide e setose come quelle di Naomi Campbell.