Come conservare e non far germogliare aglio, cipolle e patate: ecco i rimedi delle casalinghe che valgono oro in cucina

Come conservare e non far germogliare aglio, cipolle e patate-proiezionidiborsa.it

Quando fai scorta di aglio, cipolla e patate devi accertarti di conservare questi prodotti nel migliore dei modi. Per evitare che germoglino o che ammuffiscano velocemente, ti consigliamo alcuni facili e semplici rimedi. Ecco i metodi più usati dalle casalinghe.

Aglio e cipolla sono prodotti dell’orto, spesso presenti nella dispensa degli italiani. Due ingredienti indispensabili per la preparazione di salse, condimenti e per l’immancabile soffritto.

Aglio e cipolla non sono solo importanti in cucina ma anche per la nostra salute. Infatti, sarebbero dotati di proprietà antibatteriche e antivirali. Inoltre, aiuterebbero ad abbassare la pressione del sangue e a preservare la salute del cuore.

Ma non tutti li amano. In effetti, sono dotati di un odore persistente e mangiarli potrebbe provocare l’alitosi. Per non parlare della puzza poco piacevole che lasciano sulle mani.

Come conservare e non far germogliare aglio, cipolle e patate: tutti i trucchetti

Nonostante questi inconvenienti aglio e cipolla non possono mai mancare in cucina. Ma facciamo attenzione perché essendo prodotti naturali, se non conservati adeguatamente, potrebbero germogliare e marcire velocemente.

Per evitare di sprecare soldi vediamo cosa non fare.

Le cipolle tendono ad assorbire l’umidità, quindi non mettiamole in frigo. Per conservarle utilizziamo un sacchetto di carta (bucherellato sul fondo) oppure un cesto ricoperto. Non sovrapponiamo mai i bulbi e lasciamoli distanziati. Non teniamo le cipolle vicino alle fonti di calore; meglio lasciarle in un luogo fresco, buio e asciutto.

Una volta tagliata, possiamo conservare la cipolla in frigorifero oppure congelarla.

Anche l’aglio tende a germogliare facilmente. Per conservarlo, evitiamo di staccare gli spicchi dal bulbo. In questo modo sarà più protetto.

È opportuno mettere, questo alimento, in un sacchetto di carta e riporlo in un luogo fresco ed asciutto. Per farlo durare diversi mesi, possiamo anche essiccarlo in forno oppure conservarlo nell’olio o nell’aceto.

Come conservare le patate: tutti i trucchetti

Di certo aglio e cipolla non sono gli unici prodotti dell’orto che germogliano velocemente.

Anche le patate, se non conservate adeguatamente, possono marcire in poco tempo.

Facciamo sempre attenzione al momento dell’acquisto. Evitiamo di prendere quelle ammaccate, potrebbero rovinare velocemente le altre.

Conserviamole in una retina, oppure all’interno di un cestino in vimini ricoperto da un panno di cotone. Possiamo mettere al suo interno un sacchettino con delle erbe aromatiche (ad esempio la salvia). Gli oli presenti in queste piante avrebbero la capacità di ritardare la formazione dei germogli.

Altri consigli

È sempre consigliato conservarle in un luogo asciutto e controllare periodicamente che non ci siano patate marcie.

Inoltre, non laviamole mai prima di riporle nel sacchetto o nel cesto. Potrebbero assorbire troppa umidità.

Per avere delle patate come appena comprate teniamole lontane dalla luce e ad una temperatura di circa 10 gradi (ad esempio una cantina).

Ma sapevi che le patate e le cipolle non dovrebbero mai essere conservate nella stessa cesta? Infatti, questi due alimenti, se messi vicino potrebbero deteriorarsi velocemente.

Ecco, quindi, come conservare e non far germogliare aglio, cipolle e patate. Trucchetti molto semplici, facili da mettere in pratica.