Per gli amanti del pesce un piatto da leccarsi i baffi: ecco la ricetta del risotto allo zafferano di mare

La cucina di mare è tra le più ricercate ed elaborate. I piatti a base di pesce conquistano tutti con il loro profumo. In genere parliamo di ricette leggere e fresche, ma soprattutto di primi piatti. Il sapore del pesce valorizza ogni formato di pasta. Non a caso, lo chef Daniele Rossi ci propone un risotto molto particolare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

I piatti di mare deliziano il nostro palato con un gusto delicato ma particolarmente saporito. Lo chef Daniele Rossi propone per gli amanti del pesce un piatto da leccarsi i baffi. Non stiamo parlando del classico risotto alla pescatora, ma di una ricetta meno tradizionale. Lo chef Rossi dal suo profilo instagram ci spiega come preparare il risotto allo zafferano di mare.

Un piatto buono come al ristorante

Una delle ricette a base di pesce più conosciute è senza dubbio il risotto alla pescatora. Ecco quali ingredienti ci occorrono per realizzarlo:

350 g di riso;

1 scalogno;

vino bianco;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

1 kg di vongole veraci;

200 g di triglie già pulite e spinate;

500 g di calamari già puliti;

250 g di gamberi;

prezzemolo;

250 g di pomodorini datterini;

pepe;

peperoncino;

basilico.

Una volta pulite le vongole, sistemarle in una padella con olio e aglio. Cuocere, sfumando prima con il vino e poi coprendo la pentola con il coperchio. Aperte tutte le vongole, è necessario sgusciarle e mettere da parte il liquido di cottura. Arrivati a questo punto tagliare a piccoli pezzi i calamari. In seguito pulire i gamberi e sfilettare le triglie. Realizzare il brodo con le teste dei gamberi scartate in precedenza e il liquido di cottura delle vongole. Si passa al riso! In un tegame versare un filo di olio, aggiungere lo scalogno tritato e aggiungere il riso. Aggiungere il brodo e cuocere. A metà cottura unire al riso le vongole, i calamari e i gamberi. A fine cottura aggiungere pepe, peperoncino, prezzemolo e basilico. Una volta cotto e mantecato il riso, aggiungere le triglie a filetti scottate in precedenza. Servire questo piatto rigorosamente caldo.

Per gli amanti del pesce un piatto da leccarsi i baffi: ecco la ricetta del risotto allo zafferano di mare

Lo chef Rossi lo definisce “un dipinto commestibile”, vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto scopriamo di quali ingredienti abbiamo bisogno per preparare il risotto allo zafferano di mare:

320 g di riso carnaroli;

80 g di scalogno;

zafferano in pistilli;

80 g di vino bianco;

brodo vegetale;

4 gamberi viola abbattuti;

olio extravergine di oliva;

sale;

80 g di burro;

80 g di parmigiano grattugiato;

maggiorana.

In realtà è più semplice del previsto. Si realizza il classico risotto allo zafferano, utilizzando gli ingredienti sopra elencati e seguendo la ricetta tradizionale. Tuttavia l’ingrediente che fa la differenza sono i gamberi. Puliti e tagliati a tocchetti si bagnano nell’olio di oliva e una volta cotto il risotto si decora e profuma con i gamberi.