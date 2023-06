L’insalata di polpo con patate diventa una vera prelibatezza se aggiungi gli ingredienti consigliati da Chiara Maci

L’insalata di polpo e patate è uno dei piatti più consumati in estate. Fresco, leggero e soprattutto veloce da preparare. Per rendere la ricetta ancora più gustosa possiamo utilizzare i consigli della food blogger Chiara Maci. Ecco cosa ci occorre.

Con l’arrivo dell’estate non cambia solamente il nostro abbigliamento, ma anche il modo di mangiare. Si prediligono piatti leggeri e freschi per contrastare il caldo e ricette veloci per evitare di rimanere tanto tempo davanti ai fornelli.

Mettiamo da parte zuppe, vellutate e minestroni bollenti per fare spazio a insalate di pasta e riso, frittate, caprese, ecc. Insomma, piatti che si preparano in un lampo e che non appesantiscono lo stomaco.

Un must della stagione estiva è anche l’insalata di polpo con le patate. Un piatto semplice ma molto gustoso.

Conosci le proprietà nutrizionali del polpo?

Il polpo è un alimento eccezionale, perfetto da mangiare anche durante la dieta, perché ha un ridotto contenuto di grassi. Ma anche le sue proprietà nutrizionali sarebbero davvero eccellenti. Oltre al fosforo e al calcio (alleati dei denti e delle ossa), anche le vitamine svolgerebbero un ruolo molto importante. Ad esempio, la vitamina A aiuterebbe la vista mentre quella del gruppo C le difese immunitarie.

L’insalata di polpo con patate diventa una vera prelibatezza con questa ricetta

Il polpo è mollusco molto versatile che possiamo cucinare in tantissimi modi diversi. Alla luciana, alla griglia, lesso, ecc.

Ma torniamo all’insalata di polpo con le patate. Un piatto freddo da preparare anche il giorno prima. Per renderlo ancora più sfizioso, possiamo seguire la ricetta della food blogger di successo Chiara Maci.

La Maci è anche una cuoca, una scrittrice e una presentatrice. I suoi programmi televisivi sono molto seguiti, così come il suo blog e i suoi canali social.

Ma qual è la ricetta che Chiara Maci propone e quali ingredienti sfiziosi aggiunge?

Ecco cosa ci occorre:

1 kg di polpo pulito;

600 g di patate ;

capperi q.b.;

pomodorini secchi q.b.;

olive taggiasche denocciolate q.b.;

olio EVO;

sale e basilico q.b.

Ecco tutti i passaggi

La prima operazione da compiere è quella di cuocere il polpo. Per evitare che il nostro alimento diventi duro e gommoso, immergiamolo 3 o 4 volte nell’acqua bollente, finché i tentacoli non si saranno completamente arricciati. Lo shock termico renderà la carne morbidissima. Una volta cotto lasciamolo raffreddare.

Nel frattempo, lessiamo anche le patate. Lasciamo che diventino fredde ed eliminiamo la buccia.

Lo sai che l’insalata di polpo con patate diventa una vera prelibatezza se aggiungi i pomodorini secchi? Una chicca consigliata dalla food blogger e che conferirà al piatto un gusto unico.

Ora uniamo a tutti questi ingredienti anche le olive taggiasche e i capperi.

Per finire versiamo l’olio EVO, aggiungiamo le foglie di basilico e un pizzico di sale.

Ecco un piatto facile, veloce e perfetto per l’estate.