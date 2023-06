Oltre all’Hygge danese e al Lagom svedese, ecco i suggerimenti per essere felici degli olandesi

Negli ultimi anni siamo rimasti affascinati dallo stile scandinavo dal gusto natural chic dell’arredamento sino alla filosofia di vita. Avrete sicuramente sentito parlare del concetto di felicità Hygge danese o Lagom svedese, ora è il momento del Gezelling.

I Paesi Nordici hanno sviluppato concetti particolari di felicità. Da “Mediterranei” ci chiediamo infatti come un Paese come la Finlandia, con così poche ore di sole durante l’inverno, possa essere al top della classifica delle popolazioni più felici del Mondo. Spiegando i concetti di Hygge e Lagom possiamo comprendere in parte come esser felici con poco. Hygge significa condividere un luogo confortevole con le persone care e godersi la loro compagnia. Lagom è una parola più legata ad un senso della misura, è il benessere dell’avere abbastanza né poco né tanto. Vediamo però 4 nuove parole che possono ispirarci nella ricerca della felicità e questa volta partiamo alla volta dell’Olanda.

Oltre all’Hygge danese e al Lagom svedese, ecco il Gezelling olandese

Questa parola olandese, il Gezelling ha un significato davvero importante soprattutto in un’era come la nostra dove parte della vita sociale si svolge on-line. Gezelling indica i momenti di gioia dati dalla convivialità, dalla condivisione del tempo con gli amici o le persone care. Insomma laddove imperversano vocaboli come HIkikomori (termine giapponese con cui si indicano i giovani che si sono ritirati dalla vita sociale) il Gezelling olandese sembra una boccata di aria fresca. Voglia di stare insieme e di sorridere con il prossimo, anche questo può essere un passo verso la felicità secondo il popolo dei tulipani.

Godiamoci il lekker niksen

Lekker si può tradurre come delizioso, gustoso riferito a qualcosa che si mangia, che si morde mentre “niksen” significa nulla, niente. In Italiano potremmo rendere questa locuzione come il dolce far nulla, gustare il fatto di non avere progetti e programmi. In Olanda molte volte è la risposta tipo alla talvolta fastidiosa domanda “Che progetti hai per domani?”. Pensate che bello rispondere “Mi godrò il fare nulla!”. Il tempo trascorso a non fare è per gli olandesi tempo ben speso per rigenerarsi. Le ferie non godute o gli straordinari nella terra dei mulini a vento sono considerati un segno di scarsa capacità di gestire il tempo e non di passione per il proprio lavoro o stacanovismo.

Non smettiamo mai di Mijmeren

In olandese Mijmeren vuol dire sognare ad occhi aperti, vagare con la mente. Il potenziale del sogno, del divagare con il pensiero è infinito. Anche questo concetto assume particolare importanza per gli abitanti dei Paesi Bassi.

Stacchiamo la spina con l’Uitwaaien

Quest’ultimo caposaldo della felicità in salsa olandese, Uitwaaien, significa letteralmente camminare con la brezza. Per gli olandesi che sia una camminata o un’uscita in bicicletta, il tempo trascorso all’aria aperta è fondamentale ed imprescindibile. Viene considerata una pratica per ritrovare energia e soprattutto svuotare la mente. L’Uitwaaien si pratica a prescindere dalle condizioni atmosferiche. Probabilmente è anche questo uno dei motivi per cui gli Olandesi si posizionano all’ottavo posto dei popoli più sani del Mondo.

