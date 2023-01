Come fare un piatto velocissimo con gamberi e legumi buono e semplice con pochi euro

Una ricetta semplice adatta anche ai meno pratici ai fornelli che con pochi euro ci regalerà pranzi e cene memorabili.

Ormai si sa risparmiare è diventato un obiettivo per tutti noi che ogni giorno dobbiamo far tornare i conti tra bollette impazzite e benzina. Tanti cercano di trovare soluzioni utili che possano alleggerire i conti a fine mese, talvolta anche con buoni risultati. Ma per quanto riguarda il cibo?

Anche qui purtroppo i rincari dell’energia hanno avuto i loro influssi portando un aumento medio dello scontrino della spesa di circa il 30%. Questo vuol dire che non è più possibile mangiare a buon mercato? Assolutamente no. Le soluzioni sono davvero molteplici, quello che veramente serve è conoscere i giusti ingredienti e tecniche di preparazione. Ad esempio chi avrebbe mai detto che con una sola cipolla potremmo preparare un piatto da urlo?

Di seguito forniremo una ricetta adatta per le esigenze di chi vuole contenere le spese ma senza rinunciare al gusto.

Vediamo allora come fare un piatto velocissimo con gamberi che salvi la cena e il portafogli.

Ingredienti e preparazione

Gli ingredienti per la ricetta sono:

ceci;

gamberi;

cipolla;

pomodorini pachino.

semi di finocchio;

olio di oliva.

Se non disponessimo del tempo necessario di ammollare e poi cuocere i ceci possiamo tranquillamente utilizzare i precotti. A tal proposito, però, sarebbe meglio orientarci su quelli in vetro rispetto a quelli nelle lattine.

Tagliamo finemente una cipolla, e mettiamola in padella con un giro d’olio.

Lasciamo ammorbidire leggermente la cipolla nella quale poi aggiungeremo i ceci che lasceremo insaporire pochi minuti aggiungendo un pizzico di sale e pepe. Quando i ceci avranno preso sapore aggiungiamo anche qualche seme di finocchio direttamente in essi e procediamo a frullarli ottenendo una vellutata. Per frullare i ceci ed ottenere una consistenza più liquida possiamo usare acqua calda o brodo vegetale.

Come fare un piatto velocissimo con gamberi di cui non potremo più fare a meno

Una volta ottenuta la nostra vellutata teniamola momentaneamente da parte e dedichiamoci ai gamberi. In questo caso andranno benissimo anche i classici gamberoni argentini che, più o meno, hanno un costo medio di circa 10 euro al chilo. Priviamoli del carapace esterno e della testa, avendo premura di non buttare questi scarti perché possono essere usati per una bisque.

Infine inforneremo i pomodorini tagliati a metà e conditi con sale, zucchero e poco peperoncino nel forno a 200° per circa 15 minuti, o comunque fino a quando non saranno arrostiti.

Non resta che scottare i gamberi in padella e condirli con sale, pepe e qualche goccia di limone per poi servire. Alla base del piatto metteremo la vellutata per poi adagiarvi i pomodorini e i gamberi e servire con pane croccante e un giro di olio.