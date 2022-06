Le melanzane sono una delle verdure simbolo della stagione estiva. Si preparano in tanti modi diversi: si arrostiscono, si gratinano, si usano per preparare la pasta alla norma e così via. Uno dei modi più buoni per farlo è friggerle. Capita però spesso che durante la cottura le melanzane assorbano troppo olio. Questo le rende molto pesanti e difficili da digerire, oltre ad inficiare sul loro sapore.

In questa guida vedremo 2 semplici trucchi per friggere le melanzane in modo che siano croccanti ma leggere e per niente oleose.

Usando gli albumi delle uova

Prima di tutto, bisogna separare i tuorli dall’albume delle uova. Si raccomanda di non buttare i tuorli, che potrà essere riutilizzato per preparare ricette come una deliziosa crema catalana o una semplice frittata.

Ovviamente, la quantità necessaria di albumi dipenderà dal numero di melanzane che bisogna friggere. Una volta separati dai tuorli, metterli in una ciotola e sbattuti. Quindi, gli albumi vanno spennellati sulle melanzane precedentemente lavate, pulite e tagliate in fette sottili. Non resta che friggerle e, infine, lasciarle asciugare sulla carta assorbente.

Per friggere le melanzane in modo che siano croccanti ma leggere e per niente oleose, ecco 2 semplici trucchi da applicare

Quello appena proposto non è l’unico procedimento possibile per ottenere melanzane croccanti e che non siano unte. Un altro metodo richiede l’utilizzo del sale e di uno scolapasta. Bisogna semplicemente mettere le melanzane tagliate a fette sottili in uno scolapasta e coprirle con del sale. Quindi, pressarle con un qualsiasi peso. Ad esempio, si potrebbe usare una pentola piena d’acqua. Lasciarle in questa posizione per un’ora e in seguito sciacquarle, asciugarle e friggerle.

Anche in questo caso, si raccomanda di far asciugare le melanzane sulla carta assorbente al termine della cottura.

Ecco, quindi, che le melanzane saranno pronte per essere mangiate nonché più leggere che mai, per quanto possa esserlo una frittura.

