Struccarsi prima di andare a dormire è molto importante. In questo modo si impedirà che il trucco ostruisca i pori e permetterà alla pelle di rimanere sana e luminosa. Per farlo al meglio, sempre più donne ricorrono a tecniche come la doppia detersione e usano prodotti e accessori specifici.

C’è chi usa le salviette struccanti, pratiche e veloci, ma monouso e a volte incapaci di rimuovere tutti i residui di trucco. Altri invece preferiscono ricorrere ai dischetti di cotone, che spesso finiscono in pochi giorni, costringendo a comprarne una nuova confezione. Proprio per questo, ci si potrebbe chiedere se esista un prodotto da usare al posto di dischetti di cotone e salviette. La risposta è semplice: una possibile alternativa sono i panni in microfibra.

Questi ultimi permettono di struccarsi nel giro di pochi secondi rimuovendo tutti i residui di trucco, anche quelli più ostinati. Si possono usare imbevendoli in della semplice acqua tiepida o in combinazione con il proprio struccante preferito.

Al posto di dischetti di cotone e salviette, ecco un’alternativa più comoda, economica ed ecologica per struccarsi in pochi secondi

Il più grande vantaggio dei panni in microfibra, però, è che possono essere riutilizzati più volte. Per farlo, basterà lavarli accuratamente con acqua e del semplice sapone neutro.

In molti consigliano di farlo con il bicarbonato, ma in verità non è una soluzione ideale. Contrariamente a quanto si tenda a credere, questo prodotto non è in grado di igienizzare alcuna superficie né tanto meno i panni in microfibra. Periodicamente, è possibile anche effettuare un lavaggio in lavatrice a bassa temperatura.

Quindi, non si sarà costretti a doversi recare spesso in negozio per doverli ricomprare. Inoltre, si eviteranno gli sprechi dovuti all’uso di prodotti usa e getta come le salviette struccanti e i dischetti di cotone.

Come utilizzare un panno in microfibra

Basta bagnarlo con dell’acqua tiepida e poi passarlo sul viso con delicatezza, in modo tale da rimuovere ogni traccia di trucco. Per rendere il procedimento ancora più veloce, ci si può aiutare con uno struccante.

Oltre a rimuovere efficacemente il trucco, il panno in microfibra esercita una leggera azione esfoliante. Ciò vuol dire che permette di rimuovere anche lo strato di cellule morte e impurità.

