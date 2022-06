Si prospetta un luglio infuocato e non solo a causa delle temperature torride e della siccità incalzante. Luglio, che inizia con il sole nel romantico segno del Cancro per finire il 23 con l’ingresso in Leone, insieme ad agosto, è il periodo dei segni di fuoco. Anticamente, le tradizioni magiche legate alla raccolta del grano e alla prosperità delle messi, vedevano le proprie ricorrenze principali proprio in questo periodo. Non a caso, poiché il ventre di Madre Terra così prodigo di frutti, veniva collegato al potenziale creatore femminile e al concetto di unione. Infatti non sono solo le acque cristalline in luoghi spettacolari, con spiagge paradisiache, ad agitare la sfera sentimentale. Estate e amore è un binomio che si ripropone dalla notte dei Tempi.

Ecco le accoppiate più infuocate dello zodiaco, con piccola digressione sulle energie generali emanate dalla sfera sentimentale. Si sa, l’estate è la stagione delle cotte. Si tratta di passioni travolgenti destinate ad avere la vita breve di una farfalla. Più raramente, c’è chi l’amore se lo riporta in città, rendendo così l’autunno un periodo foriero di grossi cambiamenti. Specie per chi può decidere di trasferirsi, per seguire l’amato. Una cosa è sicura: il momento è propizio per uscire dalla propria zona comfort e tentare nuove esperienze. Il cambiamento genera cambiamento. Chi è infelicemente single da un po’ può cogliere la palla al balzo per uscire dal torpore e gettarsi nella mischia.

Ecco le accoppiate più infuocate dello zodiaco e le affinità in amore dei 12 segni per un’estate romantica con il partner perfetto

Quest’estate come per la gran parte del 2022, tutti i segni risentono dell’influenza di Urano. Pianeta imprevedibile e anticonvenzionale per eccellenza, suscita la voglia di rompere schemi e tracciati.

Ciò significa che anche i segni più moderati e composti, potrebbero trovare una scusa per lasciarsi completamente andare. Toro e Acquario sono la prima coppia perfetta di questa estate. Venere è in Toro per tutto giugno, aumentando il sex appeal del segno più stabile dello Zodiaco. Contestualmente, il libertino Acquario, potrebbe restare attratto da questo magnetismo e avere voglia, per una volta, di certezze e solidità. Non a caso, Venere dal Toro passerà alla costellazione dell’Acquario. In questo modo il pianeta dell’amore distribuirà la sua influenza su tutti i segni d’aria. Infatti, i Gemelli si fanno protagonisti di incontri con fuochi d’artificio insieme all’irruento Ariete, segno governato da Marte che sarà in transito nella sua costellazione fino a inizio luglio.

Gemelli e Ariete in condizioni normali sono una coppia improponibile, ma in virtù della rottura degli schemi causata da Urano, il leggero segno d’aria non urterà la controparte, stavolta. Se Toro e Leone restano primi nella classifica zodiacale degli amori estivi, lo stesso si può dire della Bilancia, che come segno d’aria è baciato dall’ingresso di Venere in Acquario. Quest’ultimo sarà il più propenso alle nuove conoscenze, piuttosto che a riscaldare zuppe ormai fredde. Il Cancro si posiziona a metà classifica con i Pesci, perché probabilmente avranno la possibilità di lenire qualche delusione del passato. Ovviamente, con una nuova fiamma. Non ci restino male Scorpione e Capricorno, che saranno la coppia vincente dell’autunno 2022, periodo di resurrezione anche per la Vergine.

