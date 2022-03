Le uova tornano utili in ricette di diverso tipo.

Se in alcune serve intero, in altre potrebbe essere opportuno usare l’albume oppure i tuorli.



Ad esempio, per preparare la crema pasticciera si usano solamente questi ultimi.

Proprio per questo, è importante saper separare correttamente il tuorlo dall’albume di un uovo, evitando contaminazioni.

Il metodo della nonna, quello più conosciuto

Per dividere il tuorlo e l’albume di un uovo, la maggior parte delle persone ricorre ad un metodo tramandato di bocca in bocca.

Consiste semplicemente nell’usare le metà del guscio dell’uovo come contenitore in cui passare il tuorlo, mentre si fa cadere l’albume all’interno di una ciotola.

Esistono tuttavia delle alternative ancora più semplici a questo metodo tradizionale.

Basta questo semplice oggetto che tutti hanno in cucina per separare ancora più facilmente l’albume e il tuorlo di un uovo

Usando un imbuto, è possibile rendere ancora più semplice questo procedimento.

Consiste nel rompere l’uovo al suo interno. L’albume, che è più fluido, scivolerà direttamente nella ciotola, a differenza dell’uovo.

Il tuorlo resterà all’interno dell’imbuto, ancora intatto. Basta questo semplice oggetto per separare il tuorlo e l’albume, anche se non è l’unico con cui effettuare questo procedimento in modo ancora più facile del solito.

Infatti, come alternativa si può usare una bottiglia d’acqua da mezzo litro. Bisogna rompere l’uovo in un piatto fondo e avvicinarvi la bottiglia stappata.

Prestando attenzione a non romperlo, risucchiare il tuorlo al suo interno stringendo leggermente la parte superiore bottiglia.

Gran parte delle ricette richiede proprio l’uso del tuorlo e, pertanto, capita che avanzino albumi in gran numero. Buttarli sarebbe davvero uno spreco, visto che possono essere usati in golose ricette di recupero, come quella della brioche salata.

