Le ciliegie sono dei frutti tipicamente estivi. Sono note per il loro sapore dolce, che le rende anche perfette per la preparazione di confetture, torte e crostate. Al loro interno si trovano dei noccioli, che possono essere eliminati ancora più facilmente con l’aiuto di una cannuccia.

Una volta tolti, tuttavia, sarebbe un vero e proprio peccato buttarli via. D’altronde, perché gettare i noccioli di ciliegia quando possiamo riutilizzarli in diversi modi?

In questa guida, ad esempio, vedremo come usarli per preparare un buonissimo liquore fatto in casa con pochissimi ingredienti. Per farlo, oltre ad una cospicua quantità di noccioli di ciliegia, ci vogliono solamente dell’acqua, dello zucchero e dell’alcool puro.

Ingredienti

noccioli di 1 kg di ciliegie;

600 ml di acqua;

500 ml di alcool puro

300 g di zucchero.

Perché gettare i noccioli di ciliegia quando possiamo riutilizzarli in questo modo ed evitare anche il più piccolo degli sprechi

Lavare e asciugare con cura i noccioli delle ciliegie. Quindi, metterli in un contenitore abbastanza capiente assieme a 500 ml di alcool puro e chiuderlo ermeticamente. Conservarlo in una dispensa al buio per circa 20 giorni.

Al termine di questo lasso di tempo, il liquido avrà assunto un colore rosso scuro. Preparare uno sciroppo con zucchero e acqua, poi versarci dentro i noccioli e l’alcool. Lasciare riposare per qualche ora. Infine, filtrare con l’aiuto di un colino in bottiglie o barattoli sterilizzati in precedenza. Chiudere ermeticamente anche questi contenitori e conservarli al buio per circa un mese, durante il quale bisognerà girare il liquore di tanto in tanto.

Trascorso anche questo lasso di tempo, il liquore ai noccioli di ciliegia sarà pronto per essere servito al termine di un pasto. Come abbiamo visto, il procedimento da seguire per preparare questo liquore fatto in casa è assolutamente semplice e alla portata di tutti.

Lettura consigliata

Invece di buttare la parte bianca delle bucce dell’anguria, ecco un modo geniale e inaspettato per riciclarla