É tempo di rinnovare giardini, terrazzi e balconcini di casa con piante e fiori dai colori sgargianti.

Una vera goduria per chi possiede il cosiddetto pollice verde. Con un po’ di creatività e tanto amore per le piante si può dar vita e vere e proprie oasi di benessere.

Ad esempio, per fiori delicati e facili da coltivare che decorano giardini e balconi in modo raffinato, cliccare qui.

Per proteggersi dai vicini ficcanaso e avere balconi e giardini con fiori belli e coloratissimi, invece cliccare su questo link.

In questo articolo, la Redazione si rivolge non solo ai più esperti ma anche a tutti coloro che sono alle prime armi con i vegetali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Bisogna ricordare una regola semplicissima: per fiori sempre sani, belli e brillanti bastano questi 5 trucchetti facili e veloci, da provare assolutamente!

Come ravvivare il colore

Una delle tecniche per donare più lucentezza ai fiori, facendoli apparire più brillanti è senza dubbio la concimazione del terreno.

Si consiglia di optare per concimi ricchi di fosforo, azoto e potassio. Un toccasana naturale, invece, è costituito dai fondi del caffè. Questi ultimi andranno inseriti nel vaso, mescolati con il terriccio e poi inumiditi con l’acqua.

Attenzione al terreno. Scegliere sempre il terreno più giusto a seconda della tipologia di pianta. ad esempio, i gerani richiedono un terriccio acido e ricco di torba e di argilla. A questo si consiglia di aggiungere della ghiaia.

Mai sottovalutare la grandezza del vaso. Ad esempio, se l’arbusto è di media grandezza, il vaso più giusto è quello di 20 cm. Se, invece, la pianta è più grande, andrà meglio un vaso di 40 cm circa.

Eliminare le foglie secche e i fiori morti non contribuisce solamente alla pulizia della pianta. Questa operazione, infatti, permette di dare nuova forza alla pianta che regalerà fiori più sani e spendenti.

Per avere fiori sani e brillanti proteggere le piante dai parassiti è fondamentale.

L’alcool denaturato oppure l’olio essenziale di cannella sono soluzioni rapide e veloci.

Se “Per fiori sempre sani, belli e brillanti bastano questi 5 trucchetti facili e veloci, da provare assolutamente!