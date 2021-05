Siamo abituati a pagare pochi euro per un gelato ma questo in particolare costa 1300 euro, ecco perché e dove è possibile comprarlo. Si torna a parlare di cibo di lusso, come già in passato avevamo fatto con il cono gelato più caro di Italia. Ma se lo Scettro del Re costava ”solo” 70 euro, il Bear Extraordinaire, di cui parleremo in quest’articolo, costa ben 1500 dollari. L’equivalente dei nostri 1300 euro. Il costo esorbitante di questo gelato non è certamente dovuto solo al posto in cui è servito, cioè il ristorante di un hotel a cinque stelle a Manhattan. Ma anche ai suoi costosi ingredienti e, se questo non dovesse bastare, allo speciale recipiente in cui è servito.

Il Bear Extraordinaire viene servito unicamente presso il Baccarat Hotel di Manhattan, New York. L’ideatore è la pasticciera Rosario Wakabayashi, che ha spiegato in prima persona ciò che contraddistingue la sua creazione dagli altri gelati. Della vaniglia prodotta utilizzando baccelli provenienti dal Madagascar è posizionata all’interno di un guscio di cioccolato bianco, dipinto a mano usando del burro di cacao colorato. Al di sopra c’è un crumble di tartufo nero, cioccolato fondente 64% Manjari del Madagascar e fave di cacao Valrhona Gold. A completare il tutto, una colata di salsa di champagne accompagnate da farfalle di cioccolato fondente e foglie d’oro e argento alimentare.

Il gelato in sé per sé può essere ordinato a soli 300 dollari, cioè all’incirca 250 euro. Ma è l’aggiunta della tazza di cristallo con copertura a forma di orso che dà nome al gelato a far lievitare il prezzo. Per sembrare strano, però, il Bear Extraordinaire non è il gelato più costoso al mondo neanche a costo pieno.

Qual è il gelato più costoso al mondo?

Ad oggi, il gelato più costoso al mondo è di New Orleans, Louisiana. Si chiama Strawberry Arnaud e costa ben 3,95 milioni di dollari. Il motivo è presto spiegato: sul dessert, a base di gelato, panna e fragole, è incastonato un prezioso anello recante un diamante rosa da 7,09 carati. Ad impreziosire ulteriormente la portata, il Carlo X Crystal Cave Liqueur dal valore di 25mila dollari con cui è accompagnata.