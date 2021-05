Quando le giornate si allungano e l’aria si fa più mite, si vivono molto di più gli spazi esterni di un’abitazione. Per questo motivo, se si è intenzionati ad ottimizzare il comfort visivo ed estetico bisognerà adottare dei segreti per illuminare il terrazzo o il giardino come dei veri esperti per ottenere un risultato straordinario.

Le luci hanno il potere di cambiare aspetto agli spazi. La giusta illuminazione può esaltare la bellezza valorizzando ogni angolo se si progetta con cura preventivando tutte le possibilità per ottenere ottimi risultati.

L’importanza delle giuste luci per valorizzare gli ambienti esterni

Gli spazi esterni se valorizzati con una giusta illuminazione, possono esaltare il design dell’architettura. Ma anche le piante, che possono fungere da ottime scenografie.

Dopo il tramonto, accompagnare la serata in ottima compagnia con un calice di vino e con un illuminazione ad hoc potrà essere una fonte di relax da godersi fino a tarda notte.

Progettare la giusta illuminazione non è un compito semplice. Molte persone non dedicano la giusta importanza all’illuminazione e per questo motivo ancora oggi si intravedono ville di nuova costruzione con illuminazioni poco curate e magari antiquate.

Effetti suggestivi, eleganti e di design si possono ottenere anche se non si è un professionista del settore seguendo dei pratici consigli che sbalordiranno gli ospiti.

Vediamo quindi quali sono i segreti degli esperti per illuminare il terrazzo o il giardino per avere un risultato straordinario

La prima cosa da fare è evitare quegli odiati lampioni ingombranti e antiquati. Esistono delle luci che possono essere posizionate sul perimetro della casa e per illuminare dei percorsi.

Sono dei faretti ad incasso molto comodi a facili da istallare. Nei giardini ma anche nei terrazzi si potranno posizionare lungo tutto il perimetro di calpestio. Questo tipo di illuminazione è perfetta per armonizzare e diffondere la luce in modo confortevole ed uniforme.

Un altro tipo di illuminazione potrà essere possibile con l’aiuto delle piante. Per un’atmosfera romantica ed affascinante si potranno nascondere dei punti di luce tra la vegetazione che verrà valorizzata con un illuminazione diretta.

Anche un faretto che punta ad illuminare un albero dal basso verso l’alto può creare un effetto a dir poco suggestivo. Alcuni alberi particolari come ad esempio l’affascinante e famoso albero della nebbia, potrà essere valorizzato in tutta la sua bellezza.

Un muretto di confine o delle siepi basse, possono essere illuminare dall’alto o con la luce proiettata in maniera frontale, per creare una barriera luminosa che definisce le linee di confine.