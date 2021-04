Per un giardino ordinato, curato e fiorito in modo impeccabile, questa pianta può decisamente essere utile nell’intento.

Aperte le danze dell’ennesima “sfida” del quartiere per l’angolo verde più bello della stagione.

Ed ecco che la guerra (pacifica) all’ultimo fiore è entrata nel vivo. Sfoderati tutti i pollici verdi e messi in campo tutti i segreti e trucchi per sentirsi il re del giardino.

A tal proposito, per scoprire l’incredibile tendenza di arredare casa con quadri “vivi” dall’aspetto magnifico, cliccare qui.

In questo articolo, invece, l’attenzione è rivolta alla pratolina o comunemente chiamata margherita dei prati.

Sono questi i fiori delicati e facili da coltivare che decorano giardini e balconi in modo raffinato

Le margherite dei prati appartengono alla famiglia delle Asteracee e possono essere coltivate in vaso o direttamente nel terreno del giardino.

I fiorellini delicati e omogenei regaleranno un tocco di classe al giardino. Il tutto, impreziosito da una bellezza semplice.

Come coltivare la margherita perenne

Le margherite perenni crescono meglio con un terreno arenoso e concimato.

Attenzione alla semina che va fatta tra marzo e giugno. Uno sguardo sempre rivolto al terreno. Controllare con le dita l’umidità del terreno. Quando si presenta asciutto è il momento di idratare con acqua.

La margherita perenne non necessita di particolari cure ed è per questo che risulta un’ottima alleata anche di chi non è particolarmente bravo nel giardinaggio. Inoltre, la pianta resiste al freddo, anche fino ai -15 ° C.

Coltivazione in vaso

La margherita di prato è perfetta anche per coltivazioni in vaso.

Si adatta perfettamente anche a spazi più piccoli. L’importante è che nel terreno ci sia prevalenza di torba e sabbia. Il rinvaso va effettuato in primavera. In poco tempo e con poche cure, la distesa di piccole margheritine farà sorridere i cuori di chi le guarda.

