La fame che ci assale verso metà mattina o metà pomeriggio è uno degli inconvenienti peggiori durante una giornata di lavoro. Forse non abbiamo tempo per fare una colazione consistente e, una volta arrivati al lavoro, siamo talmente concentrati su quello che stiamo facendo che ci dimentichiamo di fare una pausa. Purtroppo, se lo stomaco è vuoto, le conseguenze negative non sono soltanto un languorino o un senso di fame: se abbiamo lo stomaco delicato, possiamo anche soffrire di acidità, crampi o nausea. L’unica soluzione in questi casi è consumare uno snack veloce che ci aiuti a “tappare il buco”. Ma quali snack sono consigliati?

No al caffè, sì ai cibi più asciutti e meno conditi

La prima regola quando abbiamo fame sul lavoro e cominciamo a sentire bruciore di stomaco è stare assolutamente alla larga dalle macchinette. È dimostrato, infatti, che il caffè non aiuta affatto a far passare l’acidità di stomaco. Da evitare anche snack troppo processati o unti, come patatine in busta o merendine. Dunque, a cosa rivolgersi? Il primo suggerimento è di consumare invece dei cibi asciutti: per esempio consumiamo dei crackers, delle gallette, dei biscotti (senza esagerare).

Per fermare subito il senso di fame che porta nausea e acidità mettiamo in borsa questi tre snack che fanno miracoli

Il secondo snack che non può mancare nella nostra borsa da lavoro è la frutta secca mista. In particolare, un buon mix croccante di frutta secca e semi preparato in casa ci può aiutare non soltanto a far passare il senso di fame, ma anche a darci dell’energia immediata per affrontare la giornata di lavoro. Portiamoci quindi un contenitore con datteri, fichi secchi, noci, nocciole e altra frutta secca. Uno snack salutare, nutriente e molto energetico.

Semi e noci, ma anche frutta non acida e snack di verdure

Per fermare subito il senso di fame possiamo naturalmente anche rivolgerci alla frutta. Attenzione però: scegliamo dei frutti non acidi. Meglio evitare le spremute se abbiamo lo stomaco vuoto. Scegliamo invece frutti come banana, fichi, mele o mango, che possiamo anche preparare sotto forma di smoothie. Un’altra soluzione molto pratica è quella di portare delle verdure da sgranocchiare per uno snack davvero salutare, che ci aiuta a ridurre subito il senso di fame e farci sentire sazi: sbucciamo e tagliamo a fiammifero delle carote dei finocchi, e aggiungiamo qualche rapanello lavato e tagliato a metà per uno snack ricco di fibre che ci toglie la fame.

