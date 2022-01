Per chi ha sempre fretta, soprattutto al mattino, lo smoothie è una vera manna dal cielo. Pronto in pochissimi secondi, pratico e gustoso, è perfetto da mettere in borsa prima di uscire di casa per recarci in ufficio. Si tratta di una colazione, o merenda, popolare soprattutto nel periodo estivo, quando oltre che a saziarci può anche rinfrescarci, soprattutto se aggiungiamo qualche cubetto di ghiaccio. Ma in realtà, lo smoothie può essere un nostro alleato anche nel periodo invernale. Se ci mettiamo dentro gli ingredienti giusti, infatti, diventerà una bomba di energia salutare per sostenerci durante le lunghe e fredde giornate di lavoro.

Per uno smoothie perfetto servono tre tipi di ingredienti: una base liquida, della frutta, e delle proteine. Lo smoothie è buono anche d’inverno, ecco la ricetta semplice e veloce per cominciare le giornate invernali con energia. Oggi proponiamo una ricetta semplicissima che possiamo preparare davvero in pochissimi secondi con degli ingredienti che si trovano in questa stagione. Vediamo quali.

Ingredienti

Circa 200ml di latte (anche vegetale);

una banana matura;

una manciata di datteri;

qualche fico secco;

una manciata di noci o nocciole;

misto di semi come girasole, chia, sesamo, papavero;

un cucchiaino di cacao in polvere

Preparazione

Sbucciamo e affettiamo a rondelle la banana. Eliminiamo con attenzione il seme dai datteri, e il picciolo dai fichi secchi. Tagliamo ciascun dattero e ciascun fico in tre o quattro parti. Sgusciamo le noci e le nocciole, o acquistiamo quelle già sgusciate. Assicuriamoci di scegliere un misto di semi non salato. Per questo smoothie, possiamo utilizzare il latte vaccino, ma è anche perfetto il latte vegetale, come quello di soia, di mandorla o di riso. Una volta preparati gli ingredienti, il procedimento è semplicissimo.

Procedimento

Il procedimento è davvero semplicissimo. Mettiamo tutti gli ingredienti in un frullatore, oppure in un contenitore in cui poi utilizzeremo un frullatore a immersione. Assicuriamoci che ci sia abbastanza latte, in modo che lo smoothie risulti non troppo denso e che sia possibile berlo con una cannuccia. Frulliamo tutti gli ingredienti per qualche secondo. Lo smoothie è pronto. Trasferiamolo in un thermos o in una tazza termica dotata di cannuccia per portarlo con noi al lavoro. Possiamo anche aggiungere dei cubetti di ghiaccio se ci piace più fresco. Lo smoothie si può conservare in frigorifero per un giorno, ma è consigliabile consumarlo subito.

