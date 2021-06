Se i nostri propositi di mantenere una dieta ferrea sono andati in fumo all’ora della merenda, non siamo soli. La tentazione di cedere a uno snack pomeridiano è forte per tutti. Il trucco per non rovinare la nostra dieta è quello di prepararci. Gli snack non sono un male, ma diventano un male quando cediamo alla tentazione di consumare cibi troppo processati, artificiali e non salutari. Possiamo però preparare da soli uno snack perfetto per cedere ai momenti di tentazione senza sensi di colpa. Oggi proponiamo una ricetta semplicissima, veloce e con pochissimi ingredienti facili da reperire.

Da provare questo snack dietetico saporitissimo con solo due ingredienti per una pausa salutare ma con un’esplosione di gusto.

Striscioline di alghe e sesamo

Di quale snack stiamo parlando? Delle buonissime striscioline di alghe e semi di sesamo. Proprio così: questi due ingredienti sono un toccasana per la nostra salute. Le alghe sono ricchissime di vitamine e sali minerali, e i semi di sesamo sono una fonte importante di Omega 3, fosforo e calcio. E naturalmente, entrambi gli ingredienti sono gustosissimi e sfiziosi. Da provare questo snack dietetico saporitissimo con solo due ingredienti per una pausa salutare ma con un’esplosione di gusto. Vediamo come prepararlo.

Pronte in pochi minuti

Per prima cosa, tostiamo rapidamente i semi di sesamo. Basta gettarli in padella per pochi minuti, fino a quando non diventeranno marroncini. Possiamo a nostro gusto aggiungere del sale, ma non è necessario. Una volta tostati i semi, muniamoci di fogli di alga nori, la stessa che si usa per il sushi. Tagliamola a striscioline, larghe all’incirca 4 cm. Inumidiamo leggermente l’alga con un pennello intinto nell’acqua e distribuiamo sopra i semi di sesamo tostati. Ricopriamo i semi con un’altra strisciolina di alga nori in modo da formare un ‘panino’. Lasciamo asciugare le nostre striscioline all’aria o nel forno tiepido. Saranno pronte per essere consumate in pochi minuti.

