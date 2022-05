Ariete ancora protagonista grazie al transito di Giove mentre Mercurio retrogrado creerà tensioni e confusione per 3 segni zodiacali

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico. Cosa ci riserveranno le stelle per questa nuova settimana di maggio?

Innanzitutto, se vi è un segno zodiacale alla riscossa, ci riferiamo sicuramente dell’Ariete. Per la serie “dopo la tempesta c’è sempre il sole”, l’attesa dell’Ariete sta dando i suoi frutti. Ricordiamo che la fine del 2021 non è stata semplice per i nati sotto il segno.

Infatti, si trovava sempre negli ultimi posti in classifica. Il nostro consiglio era stato quello di non demordere e di stringere i denti. Ebbene, l’Ariete ha resistito talmente tanto da riuscire nell’impresa. Da inizio anno cavalca l’onda e, a quanto pare, continuerà a rimanere sulla cresta.

Infatti, l’Ariete è ancora protagonista grazie al transito di Giove, il Pianeta della buona sorte. Se la dea bendata stava tenendo la mano ai nati sotto il segno, adesso li sta letteralmente abbracciando. Vediamo cosa sussurra il cielo per questa settimana.

La fortuna sfacciata bacia i tenaci

Bravi i nati sotto il segno che continuano a splendere, grazie alla forza e alla tenacia che li contraddistinguono. Le stelle avevano ragione a puntare sull’Ariete, perché sta dimostrando quanto vale. Infatti, Giove farà un salto allo scopo di aiutarlo ulteriormente.

Ma vi è anche un’altra bella notizia. Sembra che Giove si allineerà con il Pianeta dell’amore, Venere. Passione e determinazione a gogo, da queste parti! Insomma, anche se era stato detto che l’anno 2022 sarebbe stato quello dei Pesci, l’Ariete potrebbe sfilargli lo scettro. Almeno per il momento.

Ma facciamo attenzione, soprattutto adesso, visto che le cose sembrano stiano andando per il verso giusto. Teniamo sempre gli occhi aperti. Le stelle, a volte, sono birichine. Godiamoci quello che ci sta accadendo, senza mollare la presa, mai.

In ogni caso, l’oroscopo di questa settimana ha i suoi pro e i suoi contro. Se l’Ariete vivrà un periodo magico, perché transiterà Giove nel segno, in concomitanza Mercurio sarà retrogrado per l’Acquario, il Gemelli e il Capricorno.

Per questi 3 segni, purtroppo, questa settimana non sarà particolarmente rosea. Mercurio in moto retrogrado è una bella scocciatura. Infatti, potrebbe portare ad avere un nervosismo interiore, che potrebbe sfociare in discussioni e tensioni. Di conseguenza, la confusione su come proseguire la propria quotidianità si paleserà.

Tuttavia l’Ariete, in questo caso, è un esempio da seguire. Non ha mollato e questo è stato premiato. Pertanto, cari nati sotto i segni dell’Acquario, del Gemelli e del Capricorno, consigliamo di fare un respiro profondo. Ricordiamo che la vittoria spetta a chi sa attendere.

