L’estate è la stagione dei pomodori che, se curati a dovere, ci regaleranno deliziosi frutti. Le piante di pomodoro sono molto robuste e già in questo periodo cominceranno a produrre frutti da raccogliere. Questi ortaggi potranno essere coltivati sia in piena terra che in vaso, questo li rende perfetti anche per un orto sul balcone. Ricchi di elementi benefici per la salute, i pomodori sono i veri protagonisti estivi della cucina. Abbondano, infatti, di vitamine e sali minerali ma sono poveri di calorie, circa 19 per 100 grammi. Utilizzati per preparare sughi deliziosi ma anche confetture per consumare quelli troppo maturi e ricette più complesse.

Quando si coltivano, in piena terra o sul terrazzo, i pomodori possono essere colpiti da malattie più o meno gravi che potrebbero dimezzarne il raccolto. Tra queste troviamo gli afidi, il marciume apicale e il ragnetto rosso ma anche altre più gravi. Insieme ai pomodori, poi, le fresche protagoniste dell’estate sono le insalate che potranno essere coltivate facilmente nell’orto. Purtroppo anche queste potrebbero sviluppare malattie fungine molto pericolose.

Per favorire la crescita dei pomodori ecco come combattere naturalmente questa malattia che causa ortaggi neri spesso scambiata per marciume apicale

Gli afidi ameranno cibarsi dei germogli del pomodoro, la loro presenza non passerà inosservata. Per combatterli si potranno utilizzare dei preparati a base di aglio o di peperoncino oppure il classico sapone molle. L’arrivo del ragnetto rosso, invece, è favorito dalla carenza idrica e, in generale, da stress. Lo si riconoscerà perché le foglie tenderanno a scolorire e appariranno delle piccole ragnatele sulla pianta. Per combatterlo, oltre ad annaffiature regolari, si potrà procedere utilizzando l’aglio ma anche l’olio essenziale di rosmarino o il sapone di Marsiglia.

Tra le malattie più pericolose per la pianta di pomodoro troviamo la peronospora che provocherà lo sviluppo di macchie nere sui frutti e sulle foglie. Le macchie nere potrebbero essere scambiate per marciume apicale ma per favorire la crescita dei pomodori bisognerà saperle distinguere. Nel caso della peronospora se il problema è circoscritto alle foglie bisognerà procedere staccandole. Per evitare lo sviluppo di questa patologia si dovrà, innanzitutto, mantenere la corretta distanza tra una pianta e l’altra in fase di trapianto. Importantissimo che ci sia una ventilazione sufficiente. Molto difficile da combattere si potrà provare ad utilizzare un macerato di ortica o di aglio ma in fase avanzata non si vedranno buoni risultati.

Insalata

Per quanto riguarda le malattie che possono colpire le insalate in orto e in vaso troviamo la bremia. Si tratta di una malattia fungina simile alla peronospora che, però, colpisce proprio le insalate. Anche in questo caso le foglie diventeranno nere e andranno subito eliminate. Nel caso di malattia avanzata, tuttavia, sarà necessario eliminare la pianta. Per prevenire il problema oltre ad attenzioni colturali si potrà provare ad utilizzare il bicarbonato di sodio da diluire in acqua. Il composto così ottenuto si potrà sfruttare sulle foglie della lattuga per proteggerla da eventuali attacchi fungini. In alternativa si consiglia di rivolgersi ad un vivaio specializzato che potrà aiutarci a cercare la soluzione migliore.

Approfondimento

Per eliminare definitivamente afidi e insetti dai pomodori basta questo economico rimedio naturale