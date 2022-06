Tutti coloro che amano praticare l’hobby dell’orto in questo periodo saranno alle prese con i pomodori. Ortaggi succosi e perfetti per essere portati in tavola in una miriade di modi diversi. Dall’insalata ai sughi, passando per cotture in padella o gratinati, non c’è ricetta a cui i pomodori non si prestino. Tra le ricette più amate troviamo la spagnola pan y tomate, molto semplice da preparare e ottima per consumare prodotti maturi.

Oggi, però, si andrà a vedere la ricetta, molto amata dalle nonne, della confettura a base di pomodori verdi. Alcuni storceranno il naso eppure con l’aggiunta della cannella saprà diventare una vera delizia, perfetta per essere abbinata a carne e formaggi. Inoltre, sarà una ricetta perfetta per consumare tutti quei pomodori verdi ormai troppo maturi per essere mangiati ad insalata. Ecco perché non solo in padella o gratinati ma questa ricetta della nonna trasformerà i pomodori in protagonisti della cucina.

Ingredienti

2 kg di pomodori verdi;

1 kg di zucchero;

50 g di cannella;

3 scorze di limone.

Non solo in padella o gratinati ma questa ricetta della nonna con limone perfetta per consumare i pomodori troppo maturi

Per prima cosa lavare i pomodori sotto l’acqua corrente e pulirli. Per fare questo sarà sufficiente eliminare la parte superiore e tagliarli in piccoli pezzettini. In seguito, unire pomodori e zucchero in una pentola dalle dimensioni generose. Per un maggior gusto si potrà aggiungere anche la scorza e del succo dei limoni, da grattugiare con un’apposita grattugia. Il tutto andrà lasciato cuocere su fiamma viva mescolando accuratamente. Saranno pronti una volta raggiunto un colore più scuro. A quel punto aggiungere la cannella e travasarli all’interno dei barattoli precedentemente sterilizzati. Chiudere i barattoli e lasciare raffreddare capovolti a temperatura ambiente. Da ultimo mettere i vasetti in una pentola e coprirli di acqua da fare bollire circa mezz’ora.

Prima di riporre i vasetti di confettura, però, sarà bene cercare di capire se si è creato il sottovuoto nei vasetti. La confettura si conserverà un paio di mesi in una zona fresca e asciutta della dispensa. In alternativa si potrà anche utilizzare dello zenzero, specialmente se si predilige un gusto più intenso e meno dolce.

