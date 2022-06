Quasi sicuramente, come ogni estate, ci ritroveremo a ricevere almeno un invito ad un matrimonio di amici o parenti. E ancora una volta cominceremo a interrogarci ansiosamente su quale outfit sfoggiare in tale occasione, a cui sarebbe davvero un peccato non partecipare.

Del resto, anche se non si tratta del nostro matrimonio, è bello immaginarsi con quel vestito lungo e plissettato che abbiamo visto in vetrina.

Gli occhi devono essere tutti puntati sulla sposa, è vero, ma anche le invitate devono essere elegantissime e chic. Specialmente se dovranno andare a ricoprire ruoli importanti, tipo testimone o damigella d’onore.

Anche chi non è fan dei vestiti lunghi e costosi o dei tacchi alti, tuttavia, non mancherà di charme se sceglie pezzi e colori giusti.

Per tutte coloro che invece sognano proprio un vaporoso abito principesco, basta preoccuparsi: non sono necessarie spese folli.

Questi abiti da cerimonia costano meno di 100 euro, ma non per questo attireranno meno sguardi d’ammirazione verso di noi, scopriamoli insieme.

Di seguito, verrà proposta una selezione che include diversi modelli, lunghezze e tonalità: scegliamo quello che più ci piace, è il gioco è fatto.

Cominciamo questa carrellata nel mondo del fashion con l’abito plissé color pesca e con spallina gioiello: un grande classico a cui è difficile saper rinunciare.

Ugualmente degno di nota è anche il tubino a stampa floreale con spalline sottili: da indossare con una stola leggera durante la cerimonia.

Non meno romantico e prezioso anche l’abito in chiffon e con rush, preferibilmente sui toni del rosa.

Questi abiti da cerimonia costano meno di 100 euro ed è impossibile non fare bella figura ai matrimoni estivi

Un altro must dei matrimoni estivi potrebbe essere anche il wrap dress in satin, da scegliere rigorosamente in un delicato colore pastello.

Perché poi non concedersi un lungo abito verde smeraldo o perché no, fucsia, con scollo a V? Una cosa è certa: qualsiasi abito sceglieremo di indossare c’è un dettaglio importante di cui non possiamo fare a meno.

Si tratta della collana di perle, che torna protagonista proprio per l’estate 2022 e diventa l’accessorio perfetto per svecchiare e impreziosire il look.

In alternativa, nulla vieta di preferire orecchini, bracciali o anelli con perle di diversi formati e abbinate a diversi materiali.

A noi la scelta, dunque, e l’obiettivo è solo uno: essere bellissime.

Lettura consigliata

Sarebbe questo il make up perfetto per un matrimonio o per tutti i giorni che fa sembrare naturalmente abbronzate