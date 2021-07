Per eliminare definitivamente afidi e insetti dai pomodori basta questo economico rimedio naturale

Una delle coltivazioni più diffuse sia in terra che sui balconi è, senza dubbio, quella dei pomodori. Infatti, si tratta di un ortaggio molto apprezzato dal momento che è una vera miniera di benessere. I pomodori sono ricchi di ferro, zinco, selenio oltre alla vitamina C, il tutto per sole 18 calorie per cento grammi.

Inoltre, si tratta di ortaggi che possono essere utilizzati in modi molto diversi in cucina. Dai sughi alle insalate i pomodori si confermano i veri protagonisti della stagione estiva.

In un precedente articolo si era spiegato al Lettore che esistono diverse varietà di pomodoro, non solamente quelli più conosciuti.

Si tratta di piante abbastanza semplici da coltivare che, tuttavia, in alcuni casi possono presentare dei problemi, come spiegato in quest’altro articolo.

Oggi si andrà a trattare di un altro problema che potrebbe mettere in pericolo il raccolto.

Per quale ragione i fiori dei pomodori seccano sulla pianta? Non si può parlare di un solo motivo, ne esistono diversi.

Motivi

Una delle cause principali che portano i fiori dei pomodori a seccare poco dopo essere spuntati è lo stress.

Questo può essere legato all’attacco di insetti, ma non solo.

Gli insetti che più possono colpire le nostre piante di pomodoro sono afidi e piccoli insetti che pungendo il fiore lo portano a seccare. Per limitare il rischio di queste situazioni sarà sufficiente effettuare un trattamento preventivo contro questi animali.

Poi, lo stress che può colpire la pianta potrà essere legato all’eccessiva o scarsa irrigazione o alla temperatura esterna.

Infatti, i pomodori necessitano di regolare irrigazione e soffriranno quando le temperature salgono sopra i 35 gradi o scendono sotto i 12 gradi.

Uno dei problemi maggiori è dovuto alla cattiva impollinazione, specialmente nel caso in cui non si sia rispettata la distanza tra una pianta e l’altra.

Poca circolazione di aria e molta umidità sono fattori che più di altri incidono in negativo sulla salute del nostro raccolto.

Innanzitutto, sarà necessario rispettare le distanze tra una pianta e l’altra in fase di messa a dimora.

Le distanze consigliate dagli esperti sono di circa 60 centimetri tra le piante e 80 centimetri tra le file.

Come detto, i fiori e la pianta di pomodoro può essere infettata da insetti e parassiti. Per eliminare definitivamente afidi e insetti dai pomodori basta questo economico rimedio naturale.

Per tenere lontani i parassiti potranno essere coltivate vicino ai pomodori la calendula, il garofano o il prezzemolo.

Invece, per effettuare un trattamento contro gli insetti si potrà utilizzare un macerato di acqua e peperoncino in tarda serata.

Per creare il macerato si potranno utilizzare peperoncini essiccati. Per quanto riguarda le dosi si consiglia di unire circa 30 grammi di peperoncino in 10 litri di acqua.

Lasciare macerare il tutto per una settimana in un luogo ombreggiato. Prima di utilizzarlo si dovrà filtrare con un colino.

Inoltre, si consiglia di utilizzare dei guanti per maneggiare il peperoncino.